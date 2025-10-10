Stvari izmiču kontroli? Hrvatski stručnjak: 'Zadnja dva tjedna promijenila su cijeli koncept'

Pokojni Prince u shoppingu, Michael Jackson u fast foodu. Lažni govori JFK-a. Isus koji snima selfije na Posljednjoj večeri, Kraljica Elizabeta kao DJ-ica. Životinje iz zoološkog koje šeću po cesti. Sigurno ste primijetili, zadnjih 10 dana otkad postoji alat SORA2, umjetna inteligencija koja stvara video klipove, internet je prepun snimki koje nisu istinite, ali svakako tako izgledaj

Čuli ste u srijedu, kći Robina Williamsa moli ljude da joj prestanu slati AI snimke njenog oca, kao i kći Martina Luthera Kinga. Influencer i boksač Jake Paul, kojeg su već prikazali kako prelazi na islam i priznaje da je gay, kaže da će ih sve tužiti.

Kako su stvari izmakle kontroli, razgovarali smo s redateljem koji se s umjetnom inteligencijom igra već dulje vrijeme - on je Filip Filković Phillatz. "Fascinantno mi je to promatrati već zadnjih godinu, dvije, tri, u kojem to smjeru ide. Onaj koji dobije dobru ideju da napravi video je zapravo genije. On je smislio i pustio u eter, a sada se smije i gleda", govori naš sugovornik.

Zadnja dva tjedna promijenila sve

Pitali smo ga kako komentira činjenicu da SORA2 postoji desetak dana, a već vlada poplava videa. "Zapravo, oni rade platformu, 'social network', na kojem će se pokazivati samo takva videa. To je fascinantno jer možda toliko toga neće biti na TikToku ili Instagramu, ali pitanje je u kojem smjeru to ide. Zadnja dva tjedna promijenila su kompletan koncept generativnog videa. Ponajviše zbog fizike - fizike prostora, tih ljudi, glasova i tako dalje. Kad se netko zabije u zid, on se stvarno zabije u zid i ti stvarno misliš da se stvarno desilo", govori Filković.

"U jednom dijelu to postaje zabrinjavajuće. Postoje alati s kojima jako jednostavno nečiju baku možeš skinuti i obući joj bikini. To nije cool, nitko to ne želi gledati, ali to se može napraviti. Može ići u smjerovima koji mogu biti jako problematični", nastavlja gost RTL Direkta.

Granica se zamaglila

Prokomentirao je i činjenicu da se zamaglila granica te da je sve teže procijeniti stvarnost od umjetne inteligencije. "Ako stvarno nisi upućen u pop kulturu, može te to dobro zavarati. Može napraviti pomutnju. Jake Paul zapravo se sprda da će tužiti sve, neće on nikoga tužiti - to mu je dobar marketing, ali faktografski gledano, neke se stvari mogu pogrešno protumačiti. Na primjeru svojih videa, koje radim neko vrijeme i stavljam na Instagram, prepoznajem koliko su ljudi zapravo jako lagano mogu popušiti foru", kaže Filković.

Komentirao je i svoj AI video u kojem David Attenborough upoznaje dalmatinski način života. "Primljeno je na više načina. Neki su shvatili šalu, ali neki su pričali kako nemam prava na njegov lik. Naravno da nemam, ali nemam ni njegov kontakt da ga pitam da bi snimio. To je zezancija koja se napravila za internet", govori Filković.

Budućnost tržišta reklama

Osvrnuo se i na probleme koji bi mogli nastati zbog autorskih prava. "Dok god ti alati omogućavaju da se to radi, ne znam ništa o pravima. Ako meni SORA ili neki alat omogućava da to napravim, oni će to nekako morati rješavati", kaže naš sugovornik.

Pitali smo i kako bi AI mogao utjecati na tržište reklama. "Dosta mi je problematično jer ne želim da kolege s kojima radim godinama izgube posao. Mislim da je budućnost u tome da se generira nešto u sklopu reklame koja se snima, i onda samo nešto nadogradiš. To nije jednostavno, to što su alati dostupni, to ne znači da ih bilo tko može napraviti. Prava vještine, ono što mene čini Filipom, ili tebe tobom, to što dođe iz muze, to možemo samo mi", govori Filković i napominje da misli kako nije moguće spriječiti zloupotrebe.

"Mislim da nije moguće, 'the cat is out of the bag'. Ići će samo više u tom smjeru kad smo vidjeli da se ljudima sviđa. Prvi će Netflix ili Hulu napraviti alat na svojoj platformi", zaključuje Filković.