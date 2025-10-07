Bojite se da će vas AI zamijeniti na poslu? Postoji nekoliko načina kako to spriječiti
Smanjenje broja menadžera zbog umjetne inteligencije moglo bi šokirati tržište rada, no stručnjaci otkrivaju kako se prilagoditi novim okolnostima i sačuvati posao
Kada se pomisli na umjetnu inteligenciju (UI) na radnom mjestu, prva asocijacija često su roboti ili dronovi koji obavljaju fizičke poslove. Međutim, stvarni utjecaj UI-ja mnogo je suptilniji i dublji, te već izaziva nestanak cijelih segmenata radne snage.
Prema analizi objavljenoj na portalu Yahoo, trenutačno se svjedoči fenomenu "Veliko sažimanje" koji izravno pogađa srednji menadžment i njihove zaposlenike.
Što je 'Veliko sažimanje'?
Riječ je o procesu u kojem napredni AI sustavi preuzimaju zadatke koji su tradicionalno pripadali menadžerima srednje razine. Njihova ključna uloga bila je prevođenje strateških vizija uprave u konkretne, operativne zadatke za zaposlenike.
"Posao srednjih menadžera je da velike strateške vizije direktora prevedu u specifične zadatke koje će ljudi u organizaciji izvršiti", objašnjava Peter Cohan, izvanredni profesor na Babson Collegeu, i dodaje: "U samo posljednje dvije godine vidio sam nevjerojatnu brzinu razvoja onoga što UI može učiniti."
Upravo taj "prevoditeljski" i koordinacijski dio posla – praćenje napretka, dodjela resursa i izvještavanje – sada sve više preuzima tehnologija. Gubitkom ovog sloja, organizacijska struktura postaje jednostavnija, s manje razina između radnika i menadžera, poput direktora ili izvršnog tima. To znači da ima manje srednjih menadžera pa se odluke brže donose i direktnije dolaze do samog vrha organizacije.
Tehnološki divovi kao pokazatelj trenda
Ovaj trend najočitiji je u tehnološkom sektoru. Cohan kao primjer navodi masovna otpuštanja u tvrtkama poput Microsofta i Amazona.
"Vjerujem da je jedan od glavnih razloga za otpuštanja činjenica da ulažu goleme iznose u razvoj umjetne inteligencije", kaže Cohan.
Podaci HR tvrtke Gusto potvrđuju promjene na terenu. Broj zaposlenika koji odgovaraju jednom menadžeru od 2019. godine gotovo se udvostručio, skočivši s prosječno tri na šest. To stvara dodatni pritisak na menadžere, ali i otvara prostor da UI preuzme dio njihovih funkcija koordinacije.
Načini čuvanja posla
Iako tehnologija brzo napreduje, stručnjaci se slažu da ljudski faktor i dalje ostaje nezamjenjiv. "Ono što umjetna inteligencija ne može zamijeniti jest međuljudska komunikacija", ističe Greg Stoller iz Poslovne škole Questrom Sveučilišta u Bostonu.
Kako biste svoj posao učinili otpornijim na promjene koje donosi UI, Stoller savjetuje proaktivnost i fokus na osobni rast:
- Tražite povratnu informaciju: "Prvo što biste trebali učiniti je razgovarati sa svojim nadređenim. Pitajte ga: 'Kako mi ide? Mogu li se poboljšati?'"
- Preuzmite inicijativu: "Nemojte se bojati dobrovoljno se javiti za dodatni posao i pokazati interes za učenje i razvoj."
Istraživanja pokazuju udvostručenje stope nezaposlenosti za svježe diplomante u tehnološkim zanimanjima, što najviše pogađa početničke pozicije u dizajnu i programiranju. Generativna umjetna inteligencija tek je na početku svog razvoja i njezin će utjecaj samo rasti.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Naredili svojim liječnicima da poprave rukopis: Provjerili smo pišu li švrakopisom i naši doktori