'Oživjeli' mrtve i zgrozili, ove snimke su šokirale sve: 'Mogu nekome uništiti život'

'ODVRATNO' /

Nikola Tesla koji krade piletinu, papa Lav na skejtu, Albert Einstein u boksačkom ringu, sve su to AI videa za koje ćete odmah znati da su lažni. Ali ako vas, recimo, ministar financija pozove da se uključite u novu investicijsku platformu, ili vas, primjerice, Mojmira pozove na neki prosvjed možda vam laž neće na prvi pogled biti tako očita. Proizvodnjom AI videa danas se bave svi, od vašeg susjeda do američkog predsjednika.

“Znaš, ovdje vani možeš čuti vlastite misli. I ponekad je to najstrašniji dio. Ali te misli, to je samo vrijeme. Misli se kotrljaju, a sunce se i dalje pojavljuje. Ako ti je to teško, reci nekome.”

Legendarnog Robina Williamsa nema već jedanaest godina, ali na internetu se vratio u obliku, čega drugoga, nego umjetne inteligencije. Video izgleda uvjerljivo, ali nosi oznaku FAKE. U njemu mu se čak pridružuje i Freddie Mercury. “Dragi moji, 2025. je i ja napokon učim kako držati ovu stvar bez da prekrijem leću. Danas sam samo ja... I onda se ovaj neuredni tip ušulja! Pogledajte tko je ovo!”

Dok mnoge ove snimke zabavljaju, Zeldu Williams, kćer slavnog glumca, duboko su uznemirile. “Ne stvarate umjetnost, stvarate odvratne, previše začinjene i previše obrađene hrenovke od života ljudskih bića, od povijesti umjetnosti i glazbe, i onda ih gurate drugima niz grlo, nadajući se da će vam dati mali palac gore. Odvratno.”

Dragan Petric, IT stručnjak i urednik časopisa Bug.hr, upozorava da ovakvi deepfake sadržaji nisu samo bezazlena zabava: “To može nekome i narušiti privatnost, i uništiti život, i dovesti ga u neugodnu situaciju. I nekakav tip regulative morat će se uvesti i na razini tih kompanija koje koriste te alate, i na razini država.” Više doznajte u priči Rikarda Stojkovskog.