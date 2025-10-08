Noć kad je Sarajevo plakalo i pjevalo... Bili smo na oproštaju od Halida pred Skenderijom

ODLAZAK VELIKANA /

Na sarajevskoj Skenderiji večeras su se okupile tisuće ljudi koji su pjesmom i suzama ispratili Halida Bešlića. Trg, koji prima oko četiri tisuće ljudi, bio je ispunjen. Okupljeni su se, pod motom “da plačemo, da pjevamo – zajedno”, prisjetili njegovih najvećih hitova i topline koju je ostavljao iza sebe.

“Halid Bešlić bio je zvijezda s mnoštvom hitova, ali i omiljen kao čovjek. Mnogi su ga osobno poznavali, bio je pristupačan i volio razgovarati, kako je znao reći – s rajom”, kazala je jedna od okupljenih Sarajki.

Emotivnu večer otvorila je pjesma Prvi poljubac, jedan od Halidovih najvećih hitova, čiji je autor sarajevski tekstopisac Dino Muharemović, Halidov dugogodišnji prijatelj i suradnik.

“Vjerujte mi, emocije rade. Nije jednostavno. Mislio sam da će biti lakše, ali kako idu dani, sve je teže. Velika je sreća što sam poznavao tog čovjeka, što sam se s njim družio i radio. Bio je jednostavan i iskren, čovjek koji se više raduje tuđim uspjesima nego svojim. Zato ga i vidite – ljudi su sami došli. I vjerujte mi, ovo neće stati,” rekao je Muharemović. Više doznajte u javljanju Nikoline Radić.