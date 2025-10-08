Tuga, pjesme i samo najljepše riječi o Halidu Bešliću: Sarajevo je večeras bilo u suzama

SPONTANO OKUPLJANJE /
Ovi prizori najbolje govore kakav je Halid bio čovjek: Cijelo Sarajevo plače za legendom
Od 19 sati na Net.hr-u mogli ste pratiti uživo okupljanje građana u Sarajevu povodom smrti legendarne narodne glazbene ikone, Halida Bešlića.
Mnoštvo Sarajlija, ali i obožavatelja iz cijele regije, okupilo se kako bi odalo posljednju počast jednom od najznačajnijih glazbenika ovih prostora, čije će pjesme zauvijek živjeti u srcima brojnih generacija.
Kakva je atmosfera bila pogledajte u videu.