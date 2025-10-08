NA PRAGU SP-A /

Boris Jovičić javio se iz Češke, razgovarao je s navijačima, a iznenadilo ga je gdje spavaju

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtak u Pragu očekuje utakmica protiv Češke

U Pragu se nalazi reporter RTL-a Danas, Boris Jovičić koji se javio uživo večer uoči velike utakmice Hrvatske. 900 navijača Hrvatske se očekuje, neki su već stigli i noć će provesti na stadionu jer se hotel nalazi u sklopu Fortuna Arene

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

S navijačima iz Zagorja razgovarao je Boris, a u videu pogledajte što su rekli.

8.10.2025.
20:30
Sportski.net
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaKvalifikacije Za Spčeška Nogometna Reprezentacija
