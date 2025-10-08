Hrvati oduševljeni papom Lavom: 'Kad ga vidite na dva metra, emocije vas preplave'

HODAČAŠĆE U VATIKAN /

Iako se Papa na općoj audijenciji obraćao svim vjernicima svijeta, Hrvate nakon jučerašnjeg susreta nije propustio pozdraviti. "S velikom radošću pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, osobito one pridošle iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prigodom nacionalnog hodočašća u Jubilejskoj godini, u pratnji svojih biskupa", kazao je papa Lav.

Svima je uputio poruku koju će nositi i nakon odlaska iz Vatikana: "Braćo i sestre, kao hodočasnici nade došli ste u Rim potvrditi svoju vjeru na grobovima Apostola. Ponosni na vašu povijest i učvršćeni u vjernosti Crkvi i Petrovu Nasljedniku, nosite dalje primljeno blago."

Dojmove hodočasnika nakon svega što su čuli - nije bilo teško sažeti: "Odlično, neopisivo i nestvarno." "Ovo se doživi jednom u životu." "Ovo treba sve doživit, predivno, predivno, ja sam preoduševljena", kazala je Blaženka iz Šibenika.

Papa misli na Hrvatsku

Svi su se uvjerili da novi papa misli na Hrvatsku. Ovo je veliki danas uza svih nas. Posebno za Hrvate i Hrvatsku jer vidjelo smo kliko pa apoznaje hrvatsku. Veliki dan i očekujemo puno od njega. Pa će, kažu, dugo pamtiti svaki detalj s Trga svetog Petra.

"Toliko je to produhovljeno, toliko ojačava dušu i tijelo i u suštini, to je to", kaže Petar iz Dubrovnika.

Za mnoge će nezaboravan ipak biti jučerašnji pozdrav na hrvatskom jeziku. "Jučer smo imali ekskluzivu na papu, bilo je prekrasno. Baš nas je iznenadio, bili smo dva metra od njega, kad ga vidite na dva metra, ajme koje su to emocije, osjećaj te preplavi", kažu Ante i Katarina. Više doznajte u prilogu.