Gotovo polovica hrvatskih srednjoškolaca pije alkohol, dr. Ćavar: 'Mnogi se trijezne kokainom'

Dramatičan porast ovisnosti među mladima. S cigaretama i marihuanom kreću već u petom razredu, s 14 godina završavaju u bolnici zbog pijanstva, a već u prvom srednje - droga. Šokantni su ovo podaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Svaka škola, kažu stručnjaci, ima svog dilera, a kokain u Hrvatskoj pun je otrova. Često ga miješaju s lijekom za parazite za životinje. Zrinka Ćavar, voditeljica Odjela za mentalno zdravlje djece i mladih NZJZ-a Dr. Andrija Štampar ističe da je situacija ozbiljna jer se trend mijenja, pa tako sve mlađi naraštaji konzumiraju narkotike.

"Djeca počinju s nikotinskim vrećicama, a onda slijede intoksikacije s alkoholom. Imamo informacije i da se marihuana spustila na više razrede osnovne škole, na 13 i 14-godišnjake koji se i češće intoksiciraju alkoholom nego ranijih godina. Kod srednjoškolaca zapažamo trend učestale konzumacije alkoholnih pića, gotovo 50 posto njih redovito pije. Uz to, skoro 40 posto njih se opija što je visokorizično za maloljetnike", kazala je Ćavar.

Srednjoškolci su sve češće na kokainu

Što se tiče supstanci, srednjoškolci su češće na amfetaminu i na kokainu, tvrdi Ćavar. "Pošto se jako puno koristi alkohol, srednjškolci zapravo koriste kokain kako bi se otrijeznili. Prosječno društvo popije do tri boce žestokog pića u jednom noćnom izlasku. Trend je triježnjenje kokainom, dakle kad osjete da su se uspavali od alkohola onda se razbude kokainom. I onda mogu nastaviti piti i zabavljati se na tako jedan destruktivan način."

Dr. Ćavar tvrdi kako u svoj praksi primjećuje sve više disfunkcionalne djece sa sve ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja. "Neredovito idu u školu, ne izvršavaju školske obveze, zatim tu je i školski neuspjeh. Mijenjaju više škola, a u konačnici i napuštaju proces obrazovanja. Tu su zatim i problemi sa zakonom.

Djeca posjeduju droge, posreduju u nabavci droge te sami preprodaju droge. Imali smo slučajeve ozbiljnih kaznenih djela, razbojstava s plinskim pištoljem. Učestali su konflikti s roditeljima i profesorima zbog čega se opetovano izriču ukori", kazala je.