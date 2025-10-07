U ovoj hrvatskoj školi djeci zabranili mobitele, šminku, gazirana pića: 'Pun pogodak!'

Učenici viših razreda osnovne škole Vrgorac prije nastave svoje mobitele i pametne satove moraju spremiti u ormariće. Do kraja nastave ne smiju ih koristiti, čak ni na odmoru, a razlika se već primijeti.

"Definitivno se vidjelo danas na odmoru. Više smo pričali, bilo nam je zabavnije i na satu smo se više uživjeli u taj sat bez da smo se osvrtali na mobitel i koliko je sati", rekla je Eni Dropulić, učenica 7. razreda.

Učenici nižih razreda mogu ih spremiti ugašene u torbe, a pravila vrijede za svih 425 učenika. Osim za one s kroničnim bolestima koji mobitel po potrebi smiju koristiti.

"Učenici čim dođu u školu prije sata odmah koriste mobitel, igraju igrice i onda na satu ne budu skoncentrirani i nastavnici ih opominju", primijetio je Karlo Dodig, učenik osmog razreda.

Zabranjena šminka i umjetni nokti

Šminka i umjetni nokti također su se našli na listi zabranjenih prema pravilniku koji je danas stupio na snagu.

"Pa definitivno onima koji se šminkaju to smeta jer treba prekriti koji prišt. A nokti, nekima smeta, nekima ne jer su to su stavljali da izgleda lijepo“, kaže Eni iz sedmog razreda.

Od prošle godine učenici ne smiju u školu donositi energetske napitke, a od ove ni gazirane sokove. Prije svega zbog zdravstvenih razloga.

"Uvijek imate pojedinca koje se protive jednome, drugome, trećemu. Evo mene je konkretno jedan roditelj pitao 'zašto moje dijete ne smije piti gazirani sok unutar škole'? Ja sam mu rekao: gospodine, imate vi vremena popodne za trovati vaše dijete'. Svatko će se pobunit na neku odluku bez obzira koliko ona bila dobra ili loša. Mi smatramo da radimo u dobroj vjeri i od toga nećemo odstupiti", kaže ravnatelj Krešimir Kuran.

Odluka donesena jednoglasno

Nakon rasprava odluka je na kraju prošla jednoglasno na Vijeću roditelja i učenika, a oni koji koriste mobitele tijekom nastave, uređaji će im biti oduzeti.

"Zapravo na ovaj način se želi djelovati preventivno. Želimo razviti zdrave obrasce ponašanje kod učenika i sve djece općenito. Ovo nije zapravo isključiva strategija, nego samo dio strategije koju školu provodi po tom pitanju", kaže Matea Mihaljević, predstavnica u Vijeću roditelja OŠ Vrgorac.

"Ja sam naravno protiv mobitela jer djeca previše gledaju u mobitele. Što se tiče gaziranih pića, isto se slažem da djeci treba zabraniti", kaže Milena Radić, majka jedne od učenica.

Ravnatelj odmah primijetio razliku

"Vidio sam da je bolja komunikacija, da pričaju s drugima. Prije bi me tuga uhvatila kad vidim da sjede na tribinama i provedu odmor na mobitelu. Tako da je ova mjera dok su unutar škole i nastave pun pogodak", zaključio je ravnatelj Kuran.

Bez umjetnih noktiju, šminke, sokova punih šećera, ali i mobitela u školi se očito može.