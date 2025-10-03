Ova osnovna škola u Hrvatskoj uvodi rigorozni kućni red: Odzvonilo čak i umjetnim noktima

Mobiteli, pametni satovi, gazirana pića, ali i umjetni nokti te neprimjerena šminka, zabranjeni su učenicima Osnovne škole Vrgorac novim Pravnilnikom o kućnom redu koji bi na snagu trebao stupiti 7. listopada.

Mobiteli i pametni satovi ubuduće će se u predmetnoj nastavi ugašeni odlagati u ormariće. U razrednoj nastavi ugašeni će se ostavljati u školskim torbama. Iznimno, u hitnim slučajevima, uz odobrenje učitelja, učenik može koristiti mobitel.

Korištenje mobitela tijekom malog i velikog odmora također je zabranjeno, sve do završetka nastave za pojedini razred, osim u slučaju nužnosti, o čemu učenik treba obavijestiti predmetnog ili dežurnog učitelja.

Bez mobitela do kraja polugodišta

U slučaju da učenici koriste mobitele i druge tehničke uređaje bit će im oduzeti i vraćeni roditeljima, a nakon drugog oduzimanja učenicima će biti izrečena odgovarajuća pedagoška mjera, a uređaj će biti zadržan u školi do kraja polugodišta.

Iznimka od tih pravila odnosi se na učenike s kroničnim bolestima, poput šećerne bolesti, kojima je uređaj potreban.

Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Vrgorac donesen je jednoglasno, nakon opsežne rasprave provedene na svim razinama škole - od učiteljskog vijeća i vijeća roditelja do vijeća učenika.

On propisuje i da su učenici obvezni dolaziti u školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave te je napustiti najkasnije 10 minuta nakon završetka školskih obveza.

Unesene su i novosti koje je uvelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a odnose se na mogućnost roditelja da izostanke svoje djece opravdavaju kroz e-Dnevnik. Ako roditelj ili skrbnik u roku od sedam dana od primitka pisane obavijesti ne dođe obrazložiti razloge izostanka, ovlaštena školska tijela dužna su protiv učenika pokrenuti postupak za izricanje pedagoških mjera.

