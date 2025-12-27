Žena otišla sa spoja nakon dvije minute: 'Nikada više nećeš imati priliku poniziti me'

Iskustvo s prvog spoja TikTokerice Rachel Anderson (35) postalo je viralna senzacija nakon što je susret napustila u manje od dvije minute.

Njezin potez, potaknut onim što je nazvala "ogromnim crvenim alarmom", pokrenuo je raspravu na društvenim mrežama. Anderson je odlučila otići bez objašnjenja, a svoju je priču podijelila u videu koji je prikupio više od milijun pregleda, piše Daily Star.

Muškarac je prevario u startu

Sve je počelo pozivom na spoj. Muškarac (37), s kojim je Rachel Anderson trebala provesti večer, uputio ju je da se obuče "udobno" i ponaša kao da je dan za opuštanje kod kuće.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Slijedeći ove smjernice, Anderson je odabrala ležernu odjeću: džemper, trenirku i tenisice, a kosu je svezala u punđu, birajući prirodan izgled bez šminke i nakita. Međutim, po dolasku na dogovoreno mjesto dočekalo ju je pravo iznenađenje – njezin pratitelj bio je odjeven u elegantnu bijelu košulju, tamnoplave hlače i svečane cipele te ju je odmah odveo prema ulazu u luksuzni restoran.

Anderson situaciju nije protumačila kao nesporazum, već kao namjeran čin s ciljem poniženja. Pratiteljima je objasnila da se radilo o primjeru "igre moći" kojom ju je muškarac želio dovesti u neugodan položaj. U svom viralnom videu na TikToku objasnila je svoju brzu reakciju: "Zašto bi me ovaj čovjek pokušao uvesti u otmjeni restoran? Odmah sam znala o čemu se radi. Okrenula sam se i otišla." Zatim je dodala: "Čim smo se upoznali, htio si uspostaviti dominaciju tako što ćeš me poniziti i/ili osramotiti dovodeći me na mjesto za koje znaš da sam neprikladno odjevena? Apsolutno ne."

Istaknula je kako bi u prošlosti vjerojatno pokušala pronaći opravdanje za njegovo ponašanje ili zatražiti objašnjenje. Međutim, njezin današnji stav je drugačiji. "Sada te odmah blokiram. Pokazao si mi tko si. Ne moraš mi pokazivati dvaput. Nikada više nećeš imati priliku poniziti me", poručila je.

U komentarima ispod videa otkrila je i njegovu reakciju na njezin odlazak, navodno je situaciju pokušao prikazati kao šalu pitanjem: "Zar ne shvaćaš šalu?"

Foto: Pexels

Važnost postavljanja granica

Njezin je postupak izazvao brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Korisnici su pohvalili njezinu sposobnost prepoznavanja "crvenog alarma" i odlučnost u postavljanju granica.

U komentarima su joj pružili podršku. "Ja sam sada baka. Nikad nisam mislila da ću za života vidjeti žene kako se na ovaj način zauzimaju za sebe i to je predivno", napisala je jedna korisnica. Mnogi su se složili s njezinom procjenom situacije, sugerirajući da je muškarac vjerojatno "testirao može li je kontrolirati".

"Dame, ovo se zove odlazak na prvi znak za uzbunu", dodala je druga osoba, dok je treća pohvalila njezin osobni napredak: "Trenutno blokiranje umjesto preispitivanja i analiziranja njegovog ponašanja je ogroman napredak!"

Rachel Anderson je na kraju sažela svoje iskustvo s porukom usmjerenom drugim ženama. "Odgajane smo da toleriramo toliko nelagode i nepoštovanja. Trebale su mi godine, ali napokon sam stigla u fazu života s 'nultom tolerancijom za muškarce' koji se tako ponašaju", zaključila je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati bez pardona o sezonskim sniženjima: 'Neka snize cijene hrane, krpica imamo previše'