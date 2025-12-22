Fenomen 'dejtanja s namjerom' na udaru kritičara: Jesmo li sve pogrešno shvatili?

U suvremenom svijetu romantičnih odnosa, obilježenom aplikacijama za upoznavanje i prolaznim vezama, pojavio se trend "dejtanja s namjerom" kao odgovor na opću iscrpljenost i potragu za smislom. Ipak, čini se da je popularizacija ovog koncepta dovela do značajnog odstupanja od njegove izvorne ideje, namećući pitanje jesmo li pogrešno shvatili njegovu poantu.

Mnogi se danas nalaze u dilemi: s jedne strane postoji želja za otvorenošću prema različitim ishodima veza, od ležernih susreta do dugoročnog partnerstva, dok s druge strane stoji pritisak da se jasno definiraju i komuniciraju vlastite namjere. Ta napetost posebno dolazi do izražaja u kontekstu "dejtanja s namjerom", trenda koji je, unatoč pozitivnoj početnoj premisi, postao predmetom kritike i skepticizma. Umjesto da bude alat za samorefleksiju, često se percipira kao kruti okvir koji isključuje spontanost i organski razvoj odnosa.

Što je zapravo 'dejtanje s namjerom'?

Posljednjih godina, "dejtanje s namjerom" postalo je sveprisutna fraza na društvenim mrežama s implicitnom porukom: "Neozbiljni kandidati neka se ne javljaju." Prema definiciji časopisa Cosmopolitan, ova praksa predstavlja svjesniji i zreliji pristup spojevima, namijenjen pojedincima koji su sigurni u svoje želje i odlučni u namjeri da ih ostvare. Pozicionira se kao protuteža ležernoj "kulturi spajanja" koja se često okrivljuje za devalvaciju modernih romantičnih veza.

"Dejtanje s namjerom znači pristupanje romantičnim odnosima sa samosviješću i jasnoćom o tome što tražite, umjesto pasivnog ili reaktivnog odnosa prema spojevima", objašnjava terapeutkinja i savjetnica za veze Michelle Herzog i dodaje: "To uključuje razumijevanje vlastitih vrijednosti, potreba i ciljeva u vezi prije nego što uopće uđete u svijet spojeva, a zatim donošenje svjesnih odluka koje su u skladu s tim prioritetima."

U teoriji, ovakav pristup zvuči logično i konstruktivno. Međutim, problem ne leži u samom konceptu, već u načinu na koji je interpretiran – ili, točnije, pogrešno interpretiran – uslijed njegove popularizacije na društvenim mrežama.

Problem je u interpretaciji

U svojoj suštini, dejtanje s namjerom podrazumijeva poznavanje vlastitih romantičnih ciljeva i aktivno djelovanje u skladu s njima, bez obzira na to kakvi su. Ipak, čini se da su pojam usvojili prvenstveno oni koji ga koriste kao signal da traže isključivo ozbiljnu, dugoročnu vezu s brakom ili trajnim partnerstvom kao krajnjim ciljem.

Kao rezultat toga, fraza "dejtanje s namjerom" u praksi je postala sinonim za mentalitet "traženja bračnog partnera". Ovakvo sužavanje širokog pojma implicira da se samo jedan tip odnosa – onaj koji vodi prema tradicionalnom, monogamnom partnerstvu – može smatrati "namjernim". Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da takva implikacija može odražavati i jačati konzervativni etos usmjeren na "obiteljske vrijednosti", predstavljajući takav odnos kao jedini ispravan ili poželjan.

Kada se tome doda da se dejtanje s namjerom povezuje s vrlinama poput svjesnosti i zrelosti, pozicionirajući se kao rješenje za probleme moderne romantike, ovo pogrešno shvaćanje neizbježno daje prednost potrazi za tradicionalnim partnerstvom kao moralno superiornijim od drugih oblika odnosa. Zbog toga fraza "dejtanje s namjerom" u opisima na profilima često poprima prizvuk moralne superiornosti, šaljući implicitnu poruku: "Pristupam spojevima s ozbiljnošću i tražim isto, dok su oni koji to ne čine dio problema moderne kulture dejtanja."

Vladanje novih, opuštenijih trendova

Prema Herzog, takav stav nije u duhu istinskog dejtanja s namjerom: "Odnosi se na jasnoću svrhe, a ne na specifičnu vrstu veze. Možete dejtati s namjerom dok tražite povremene veze, istražujete etičku ne-monogamiju, dajete prioritet osobnom rastu ili se usredotočujete na druženje bez tradicionalnih obveza", pojašnjava.

"Ono što dejtanje čini namjernim jest znati što želite i to iskreno komunicirati. Netko tko traži ležernu vezu može biti jednako 'namjeran' kao i netko tko traži brak; ključ je u tome da su jasni oko svojih ciljeva i transparentni s potencijalnim partnerima", kaže Herzog.

Reakcija na ovakvu iskrivljenu percepciju vidljiva je u pojavi novih, fleksibilnijih pristupa spojevima. U posljednje vrijeme pojavili su se trendovi poput "soft datinga" (mekog dejtanja), koji potiču opušteniji pristup stvaranju romantičnih veza, oslobođen etiketa, rokova i strogih popisa kriterija.

Intuitivni pristup spojevima

Percepcija dejtanja s namjerom kao formulaične potrage za partnerom koja ljubav svodi na poslovni proces također je netočna, napominje psihologinja dr. Morgan Anderson. Prema njoj, svrha nije "pretvoriti povezanost u listu za kvačice", već potaknuti ljude da razumiju svoje vrijednosti i usklade svoje postupke s njima.

Unatoč tome, savjetnica za veze Grace Lee, izražava zabrinutost da trend često vodi u iscrpljujuću igru ispunjavanja kriterija. Lee smatra da ovaj trend zanemaruje samu srž spojeva - proces međusobnog otkrivanja.

Nakon što je shvatila da ju je posao spojiteljice parova oblikovao u "proračunatu i stratešku osobu koja kandidate ocjenjuje prema poslovnim kriterijima", Lee je razvila vlastiti, drugačiji model spojeva. Rezultat, koji naziva "intuitivnim dejtanjem", promiče otvoren pogled na spojeve kao priliku za istraživanje i učenje o tome što tražimo u samom procesu, umjesto djelovanja na temelju unaprijed stvorene ideje. Prema Lee, takav pristup vraća spojevima element zabave i pretvara ih u vježbu samootkrivanja, a ne u formulu koju treba optimizirati za maksimalnu učinkovitost.

Lee naglašava važnost spontanosti i otvorenog pristupa: "S druge strane svih tih priča o standardima i usklađenosti nalazi se onaj dio gdje jednostavno upoznajete ljude i vidite što će se dogoditi."

