Istraživači došli do nevjerojatne spoznaje: Ovi muškarci su dokazano najvjerniji

Prema novoj studiji, muškarci s izraženim sposobnostima rješavanja problema i prepoznavanja obrazaca pokazuju veću sklonost vjernosti partneru.

Analiza je utvrdila da su stabilniji partneri oni koji postižu visoke rezultate na testovima koji mjere sposobnost rješavanja zagonetki te uočavanja uzoraka u nizovima brojeva i slova, piše The Independent.

Inteligentniji muškarci su vjerniji i nisu toliko ljubomorni

Istraživanje provedeno na Sveučilištu Oakland uključivalo je 202 heteroseksualna muškarca u vezama koje su trajale najmanje šest mjeseci. Istraživači su utvrdili da muškarci s razvijenijom analitičkom inteligencijom, koji su postigli visoke rezultate na kognitivnim testovima, imaju kvalitetnije partnerske odnose i pokazuju viši stupanj predanosti partnericama.

Rezultati su pokazali da su ti muškarci manje skloni iskazivanju ljubomore, omalovažavanju partnerica te primjeni tzv. strategija zadržavanja partnerice – oblika kontrolirajućeg ponašanja kojima se otežava prekid veze.

Studija je također pokazala da su muškarci s višim rezultatima na testovima inteligencije iskazivali manju sklonost rizičnim ponašanjima izvan partnerskog odnosa. Ujedno su rjeđe prijavljivali probleme s erektilnom disfunkcijom i pokazivali nižu razinu psihopatskih osobina.

Rezultate interpretirati s oprezom

Iako autori istraživanja naglašavaju da se rezultati trebaju interpretirati s oprezom, budući da studija nije izravno mjerila nevjeru, oni upućuju na to da muškarci s razvijenijim kognitivnim sposobnostima posjeduju psihološki profil koji je povezan s većom sklonošću vjernosti.

Tim, predvođen analitičarom podataka i sociologom Gavinom Vanceom, objavio je studiju u časopisu Personality and Individual Differences, naglašavajući kako korelacije nisu izrazito snažne te ne dokazuju uzročno-posljedičnu vezu. Važno je napomenuti da se nalazi temelje isključivo na samoprocjenama ispitanika. Unatoč tim ograničenjima, autori smatraju da rezultati predstavljaju temelj za daljnja istraživanja.

Ovi se nalazi nadovezuju na srodna istraživanja, poput studije Sveučilišta u Sydneyu objavljene ranije ove godine, koja je pokazala da parovi u kojima muški partneri imaju višu emocionalnu inteligenciju iskazuju veće zadovoljstvo, dublje povjerenje i uspješnije rješavaju sukobe.

Iako su potrebna dodatna istraživanja, ovi rezultati pokazuju da bi različiti aspekti inteligencije, kako analitičke tako i emocionalne, mogli biti značajni prediktori kvalitete i stabilnosti partnerskih odnosa.

