Oni su u brakovima više od 40 godina: 'Sitnica je dovoljna, čokolada ili jedan cvijet'

U današnje vrijeme kada rijetko tko upozna partnera uživo jer se dobar dio života odvija virtualno, a namjere mnogih možda i nisu iskrene, sretni su oni koji ipak uspiju pronaći pravu osobu za sebe. Osobito je zabrinjavajuća činjenica da muškarci danas više ne prilaze ženama kao nekad te nisu zainteresirani ili se samo ne žele potruditi, kako su zaključile brojne čitateljice diljem Hrvatske u Net.hr-ovom prošlogodišnjem prilogu o upoznavanju.

Međutim naši sugovornici, umirovljenici nose sa sobom drugačija sjećanja. Ispričali su nam kako su upoznali svoje partnere te kako je izgledalo udvaranje. Sva tri bračna para imaju nešto zajedničko, a to je, tko je kome prvi prišao. Ružica (66) i Milan Viduka (71) u braku su već 45 godina, Đurđica (70) i Đorđe Škondrić (78) mogu se pohvaliti s 49 godina braka, a Zorica (67) i Marin Matošević (71) u braku su također više od 40 godina, točnije 42 godine.

Ružica i Milan Viduka Foto: Privatna Arhiva

Muškarci su nekad prvi prilazili ženama

Nekada su muškarci bili ti koji su se odvažili na prvi korak i probili led, kažu naši sugovornici.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Suprug i ja smo se upoznali kada je dolazio kod svog rođaka s kojim sam radila, vidio me i rekao mi je da mu se sviđam. Ja sam tada imala 21 godinu, a Milan je imao 26 godina. Njegov rođak nas je upoznao, a ostalo je povijest. Za par dana će biti 45 godina da smo u braku", priča Ružica Viduka.

Đurđica i Đorđe Škondrić Foto: Privatna Arhiva

Đurđici Škondrić je također radno mjesto bilo sudbonosno. "Upoznala sam svog supruga na poslu kada sam imala 19 godina, a on je tada imao 27 godina. Radila sam u restoranu, Đorđe je došao na kavu i prišao mi je. Razgovarali smo i pozvao me u kino. Kasnije smo išli na zabave, na ples. Na kraju smo se vjenčali i imamo dvoje djece. U braku smo već 49 godina."

Zorica i Marin Matošević Foto: Privatna Arhiva

Marin Matošević nam je otkrio kada je shvatio da je Zorica ljubav njegova života. "Suprugu Zoricu upoznao sam preko prijatelja koji je radio u istoj firmi gdje je i ona radila. Ja sam bio taj koji je prvi prišao. Tada sam imao 28 godina, a Zorica je imala 24 godine. Pozvao sam je u restoran gdje smo se bolje upoznali. Ona je bila iskrena, skromna i pristojna djevojka. Osjetio sam neku žar u srcu i rekao sam 'bit ćeš moja'. Nismo dugo bili u vezi prije nego što smo se zaručili te potom i vjenčali. Zorica već tada nije imala roditelje, a ja oca. Majka mi je u to vrijeme bila jako bolesna, ali to nije utjecalo na našu ljubav. Oboje smo bili u radnom odnosu i sretni kada smo dobili kćer, a nakon četiri godine i sina. Oni danas imaju svoje obitelji, kći ima curicu, a sin dva dečka. Supruga i ja smo sretni i ponosni što smo uspjeli u životu. Postoji izreka 'Osjetit će starost gdje ti je bila mladost.' U sretnom smo braku više od 40 godina."

Ružica i Milan Viduka Foto: Privatna Arhiva

Muškarci bi se danas trebali više potruditi

Mladi mogu od ovih bračnih parova koji su zajedno već četiri desetljeća puno naučiti, a umirovljenici im dobronamjerno daju savjete koji im mogu pomoći da upoznaju pravog partnera te kako da i njima potraje brak.

"Kad smo mi bili mladi u Osijeku se puno mladih upoznavalo na korzu. Išli smo na ples i izlazili u kino. Svi smo se upoznavali licem u lice, a sad je sve virtualno. Mladi danas kao da ne žele obaveze. Mladići se druže po kafićima i nema nekih mjesta gdje bi se upoznali s djevojkama. Danas je sasvim neko drugo vrijeme, ako se mladi i odluče na brak, rijetko koji potraje, nema tolerancije kao u vrijeme kada smo mi bili mladi. Kada bi se muškarci malo više potrudili, vjerujem da bi tako zainteresirali djevojke. Ipak smatram da muškarci trebaju biti kavaliri, pokazati djevojkama pažnju i ako im je stalo do nje, trebaju se oko nje i potruditi. Ako im je do djevojke stalo, uvijek se nađe način da je se i osvoji. Ne mora to biti ništa veliko, sitnica je dovoljna, čokolada ili jedan cvijet", poručuje Ružica Viduka.

Đurđica i Đorđe Škondrić Foto: Privatna Arhiva

"Mladi su se u naše vrijeme lijepo ponašali, bili su fini, pozdravljali jedni druge, prilazili su i pričali viceve, tako da je bilo puno smijeha. Tada su se muškarci dosta dugo udvarali ženama. Poručujem muškarcima da budu fini i da pozovu ženu koja im se sviđa u kino, na ples ili u kafić gdje se skupljaju mladi", dodaje Đurđica Škondrić.

Zorica i Marin Matošević Foto: Privatna Arhiva

Naš sugovornik Marin Matošević osvrnuo se na nekadašnje ponašanje muškaraca te također ima poruku za mlade: "Bio sam aktivan omladinac kao član predsjedništva mjesne konferencije, odlazio sam na radne akcije te bio 'udarnik' kao najbolji na radnoj akciji. Bavio sam se nogometom, a najduže sam bio vatrogasac - časnik prve klase. Imao sam puno prijatelja i prijateljica te sam u mladosti odlazio u omladinski dom na ples ili u kino, ali kad sam upoznao Zoricu, posvetio sam se njoj. Kad sam bio mlad, bio sam miran i povučen, tada mi je smetalo nepristojno vladanje mladića što se tiče prljavih hlača i ružnih psovki, a djevojke su to voljele. Mladima bih preporučio da budu iskreni i pošteni te da će ih onda život nagraditi. Godine nisu važne."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Kome ste vi pomogli danas? Istražili smo kako pomaganje utječe na druge i nas