Živimo u vremenu kada nam se gotovo cijeli dan svede na posao, a kada smjena završi, mnogi su preumorni za izlaske i druženja, zbog čega se na kraju neke žene odluče potražiti muškarca na aplikacijama za upoznavanje. Kako to inače biva, samo rijetki nađu rijetke pa je tako i nemoguća misija upoznati pravu osobu online, a koja pri tome, za prvu ruku ne izgleda kao psihopat.

Koliko je loša trenutna situacija otkrile su nam brojne Hrvatice, koje su se žalile da im muškarci u Hrvatskoj više uopće ne prilaze te da žena mora napraviti prvi korak ako nešto želi. Odlučili smo provjeriti kakvo je stanje u cijeloj državi i ima li nade za žene.

Zagrepčani su mamini dečki

Branka (50): Posljednjih godina primjećujem tijekom izlazaka da se muškarci drže jedni drugih i kao da niti ne žele nekoga upoznati. Mnogo puta mi se dogodilo da vidim da me neki muškarac gleda, ali nema šanse da bi prišao. Ne znam, imam dosta godina i tako prije nije bilo. Od gledanja nema ništa, budi hrabar, priđi, učini prvi korak. Stara sam škola i mislim da bi muškarac ipak trebao preuzeti inicijativu. Kao da im je najvažnije, izaći, opiti se kao svinja i otići kući. U Zagrebu su muškarci uvijek bili malo specifični po tom pitanju, ali ovo zadnjih godina je baš koma. Ulickani mamini dečki, kao da smo zamijenili uloge.

Matea (46): U svojim sam četrdesetima i moram priznati da je udvaranja sve manje, a pogotovo šarmantnog zavođenja. Nekada su se razgovori mogli dogoditi usput na nekom koncertu ili u izlasku vani, sada su svi puno oprezniji. Muškarci u četrdesetima ili tridesetima često umjesto ugodnog razgovora konstantno govore koliko su razočarani u žene, kako ih je bivša razočarala ili kako ne mogu pronaći dogovor s bivšom ženom i bivša je uvijek zla. Uglavnom zavođenja je sve manje, a govora o samom sebi sve više! Jedino je ostalo isto što će uvijek platiti kavu!

Foto: Zoe Sarlija PIXSELL Foto: Zoe Sarlija PIXSELL Zagreb

Slavonci su hladni

Ana (34): Slavonci su vrlo hladni kao osobe. Ne pokazuju nikakvu privrženost prema ženama, ali su jako privlačni. Većinu sam ih upoznala putem Tindera i oni su napravili prvi korak, ali nakon dva-tri dana bi nestali. Kratko sam se viđala s jednim muškarcem iz Slavonskog Broda, baš mi se sviđao, ali nije se uopće htio maziti niti držati za ruke, zagrliti. Pitala sam ga zašto je takav i rekla sam mu da je meni to važno, da sam ja toplija osoba, a on mi je odgovorio: “Hladan sam zbog rata.” Da se razumijemo, rođen je nakon završetka Domovinskog rata. Takvu izjavu još nikad nisam čula. Slavonci plaćaju uvijek na prvom spoju, čak mi nisu niti dozvolili da ja platim kada sam se ponudila. Uvijek bi mi rekli: "Mi smo muškarci i mi plaćamo." Iako se uvijek nude platiti i inače plaćaju, ja sam nekad inzistirala da platim piće ili večeru na drugom spoju. Nisu zli, dragi su kao osobe, velikodušni, ali za mene nisu bili prave osobe jer su jako hladni, a ja sam potpuna suprotnost. Oni Slavonci koji žive i rade u inozemstvu i dođu u Osijek povremeno, žele samo seks, nemaju nikakvih emocija.

Kornelija (37): Prestala sam izlaziti, ali kada ponekad odem s prijateljicama mogu reći da mi Osječani uopće ne prilaze. Vidim da me gledaju, ali ništa ne naprave. Jednom mi je jedan muškarac na partiju, kad je bio malo pod 'gasom', rekao da sam mu privlačna jako, ali da sigurno imam dečka pa mi se nije usudio prići. Rekao je da me sigurno opsjedaju brojni likovi. Kada sam mu rekla da nemam dečka, šokirao se. Inače su mi muškarci znali reći da im djelujem nedostižno i da imam predobro tijelo.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL Osijek

Varaždinci prilaze ženama u velikom broju

Ena (19): Muškarci u Varaždinu i okolici u većem postotku prilaze ženama, bilo to vani – u klubovima ili zahtjevom na Instagramu (ako se to može zvati prilaskom). Ali isto tako smatram da je postalo popularno da cure naprave prvi korak i jasno daju do znanja što žele. One se isto odlučuju na prilaske u klubovima ili slanjem zahtjeva na Instagramu kako bi okušale svoju sreću. Kod mlađih generacija prevladava online upoznavanje i to pretežito preko Instagrama pa se onda naknadno upoznaje uživo. Baš zbog toga mislim da je nekako “trend” upada ispao iz fore, svi su više kao okej – budem te dodao, lajkao ti par storija i okušao svoju sreću s “Ej” ili nešto tipa toga.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL Foto: Marko Jurinec/PIXSELL Varaždin

Od Dubrovčana prilaze samo oženjeni

Tea (30): Krećem se svagdje, od noćnih izlazaka, koncerata, predstava, večera, restorana, kafića, teretane, ono nema šanse - ne. Najčešće će se netko od likova javiti u teretani, i to je to. To je moje iskustvo jer su tamo svi raspoloženi i ne bulje u mobitele, a kad izađeš vanka svatko bulji u svoj mobitel i gleda svoj posao. Eventualno će te zapratiti na društvenim mrežama, možda će se javiti, a možda i neće. Kod nas se pomakla dobna granica za udaju/ ženidbu, nema više nekih pravila, ljudi se žene nakon što napune 40 godina. Sad najviše muda za prići imaju oženjeni. Prije će ti prići netko oženjen, netko 'zakinut u glavu' nego netko normalan. Ne znam zašto je to postalo normalno, ali to je život. Ako ćeš nekoga sresti usred dana, ako se počeo smješkati, onda moraš gledati ima li prsten na ruci jer je sto posto oženjen. Mladi danas većinom budu svi sa svima i dođe do toga ako se nećeš seksati na prvom spoju, nećeš doći do drugoga, i to je to. To su ta moderna vremena. I onda jedna cura paralelno spava s više likova, lik paralelno spava s više cura i to oni nazivaju normalnim, a to nije ni blizu normalnom. Nitko ne razmišlja o spolnim bolestima dok ih ne pukne po glavi. Jednom sam s frendicom instalirala Tinder na tri-četiri dana iz zezancije kad je padala kiša i nije bilo nešto posla, vidjela sam koliko su momci slobodni prići preko takvih aplikacija, to su ona starinska vremena kako su prilazili uživo. Svatko živ će se preko aplikacija javiti i započeti komunikaciju. Kažu: "Ej, odakle si, tko si, što si, hoćeš izaći?" I eventualno traže Instagram ili Facebook. To ide kratko i brzo. U principu ne prilaze uživo. To je sad postalo kao dejting mjesto. Kod nas su u Dubrovniku postale popularne društvene igre doma kod nekoga i tu se uvijek skuplja ista ekipa, nećeš tu nekoga bariti. To je već poznato društvo. Dosta ljudi se ne želi vezati. Kada dođe do prvog spoja, uvijek se ponudim platiti, ali ako muškarac dopusti da ja platim ili da ide pola-pola, više nikad me neće vidjeti. Ali moram priznati da Dubrovčani još uvijek plaćaju na prvom spoju.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Dubrovnik

Rovinjci uvijek prilaze ženama i dragi su

Leona (23): Istrijanke su doslovno sve zauzete. Istrijani prilaze u velikom broju, ali opet ovisi od osobe do osobe, svakako. U Rovinju se sve odvija uživo i uglavnom se ne koriste aplikacije za dejtanje. Što se tiče Instagrama, muškarci reagiraju na storije i tako također zna krenuti. Istrijani nisu hladni, ljubazni su i daju komplimente preko Instagrama, a uživo znaju biti sramežljivi. Kada dođe do spoja i izlaska u kafić ili odlaska na večeru u neki restoran, uvijek svatko svoje plaća, tako da se dijeli na pola-pola.

Foto: Srećko Niketić/Pixsell Foto: Srećko Niketić/Pixsell Rovinj

Riječani nisu u stanju uživo zavesti ženu

Anita (37): Riječani su pasivni. Barenje je većinom preko poruka. Vrlo rijetko, skoro nikako nisu otvoreni uživo. Dakle, ako dođemo do neke komunikacije, pitanja će radije ostaviti za poruke nego da pitaju uživo. Kad je prvi prilazak u pitanju, mogu reći da Riječanin mora biti siguran da ima "prolaz", a to je doslovno signalizacija ono - po sto pogleda. Bolji su kad su u "čoporu". Dakle, ako sjedimo frendica i ja, a njih je barem dvojica, onda će lakše prići, odnosno ući u komunikaciju kao društvo, pojedinačno vrlo teško. Što su stariji lakše komuniciraju. Mlađi su rječitiji u porukama od starijih, ali su uživo isprepadani. Riječani su "nježniji" od Slavonaca, a što se prilaženja tiče, što su nježniji, to su slabiji u prilascima. Kada dođemo do prvog spoja, najčešće će piće ili večeru platiti on. Tu i tamo primijetim da bi on dijelio račun, ali meni je to neprihvatljivo za prvi spoj definitivno. Mlađi se neće otimati da cura plati, a stariji će se barem truditi da ipak češće oni plate.

Ina (29): Od korone se u Rijeci upoznavanje odvija uglavnom online. Većina Riječana očekuje da žena titra oko njih, a oni pri tome daju neki minimum. Dosta žena u Rijeci trpi prijevare i trče za muškarcima, koji se ponašaju kako im dođe, barem što se tiče nekog mog iskustva. Ne bih rekla da su hladni, jednostavno se ne trude pretjerano. Postoji riječ koja ih savršeno opisuje - nonšalantni. Ovo se odnosi na muškarce u tridesetima. Žene u Rijeci često više financijski ulažu u vezi od muškaraca. Riječani si mogu dopustiti da su nonšalantni, a gdje bi žena završila kad bi se tako ponašala?! Prvi se ponude za platiti piće, ali kasnije bude svega.

Foto: Emica Elvedji PIXSELL Foto: Emica Elvedji PIXSELL Rijeka

Splićani ne prilaze

Marinela (52): U Splitu više nitko ne prilazi nikome - nula. Ako Splićanin priđe prvi i plati piće ili večeru, sve se to na kraju svede na seks, ako ne na prvom, onda na drugom spoju sigurno. Ne bih rekla da su topliji niti da se vole maziti i davati komplimente. Njihova emocija dolazi samo sa svrhom - ako ima nade za seksom. Barem ja to tako vidim. Što se tiče plaćanja pića ili hrane... treba imati dobar posao za to, a sve ovisi i o godinama. Kad si mlad, nemaš love, a kad si star - bilo bi dobro da bude koja kava gratis i ručak.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Split

