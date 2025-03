Dva znaka koja otkrivaju preljubnike: 'Nikad me nisu iznevjerila'

Varanje je potpuna izdaja partnerova povjerenja i može ozbiljno naštetiti osobi s kojom ste u vezi. Nasreću, razni stručnjaci tvrde da postoji niz znakova na koje morate paziti, bilo da se radi o onim suptilnim, poput govora tijela ili naglim promjenama u ponašanju.

Influencerica Fiona Shea, koja se između ostalog, specijalizirala za međuljudske odnose i romantične veze te tehnike podizanja samopouzdanja, u videu na TikToku otkrila je kako postoje dva znaka koji pokazuju da muškarac ima "energiju preljubnika", što znači da je "sklon varanju".

No, istaknula je da to ne znači da on trenutačno vara. Fiona tvrdi da je ta dva znaka "nikada nisu iznevjerila" i da su oba usredotočena na muškarčevu aktivnost na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedan od znakova je da ima Instagram račun i prati gomilu djevojaka koje ne poznaje, posebno one koje se bave fitnesom. Ako vidim da on prati hrpu djevojaka koje se bave fitnesom, znači da je sklon varanju.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prati svaku ženu koju je ikada upoznao

Također, ako vaš muškarac prati gotovo svaku ženu koju je ikada upoznao, to bi također trebao biti loš znak.

"Ima Instagram profil i prati svaku djevojku koju je ikada upoznao. Primjerice, konobaricu koja ga je poslužila u restoranu. On prati puno cura s kojima je razgovarao ili su im se putevi ukrstili. To isto znači da ima energiju varalice", tvrdi Shea.

Ovo bi, smatra ona, trebalo služiti kao upozorenje muškarcima koji skupljaju Instagram račune svake žene s kojom su ikada razgovarali da šalju vrlo loše signale te da će žene zbog toga smatrati da vole "šarati okolo". Zapravo, nameće se pitanje zašto pratite toliko mnogo žena na društvenim mrežama?!

Influencerica je u drugom videu navodi kako je problem i muškarac koji tvrdi da nema profile na društvenim mrežama, jer je to, smatra ona, itekako sumnjivo, piše LADBible.

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dvije trećine Hrvata je pretilo. Psiholozi izrađuju plan promjene loših navika