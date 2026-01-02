FREEMAIL
ONE HUNDRED AND EIGHTY /

Došli smo do same završnice uzbudljivog SP-a: Može li itko zaustaviti tinejdžersku senzaciju?

Došli smo do same završnice uzbudljivog SP-a: Može li itko zaustaviti tinejdžersku senzaciju?
Foto: Steven Paston, Pa Images/alamy/profimedia

Na Novu godinu gledali smo četiri četvrtfinala i dobili smo polufinaliste

2.1.2026.
7:52
Sportski.net
Steven Paston, Pa Images/alamy/profimedia
Svjetsko prvenstvo u pikadu došlo je do svoga pretposljednjeg dana i knjiga je pala na samo četiri slova. Na Novu godinu gledali smo četiri četvrtfinala i dobili smo polufinaliste. 

Ryan Searle možda je i najneočekivanije ime u polufinalu, ali 20. nositelj briljira na ovom prvenstvu. U četvrtfinalu je izbacio Johnnyja Claytona, petog nositelja s 5:2 u setovima. Ta dva seta su jedina koje je Heavy Metal Searl izgubio na ovom turniru. U polufinalu ga ipak čeka, reći će mnogi, nemoguća misija.

Sve o pikadu čitajte na portalu Net.hr.  

Za finale će morati pobijediti najboljeg igrača svijeta, branitelja naslova i tinejdžersku senzaciju Lukea Littlera. Littler se prošetao do polufinala s 5:0 pobjedom nad Krzysztofom Ratajskim. 18-godišnji Englez nešto težu je pobjedu ostvario samo u osmini finala. Tada mu je dva seta uzeo Rob Cross

Svjetsko prvenstvo u pikadu može gledati na kanalu Sportske televizije na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Drugo polufinale nudi škotsko-nizozemski okršaj. Leteći Škot Gary Anderson u četvrtfinalu je bio bolji od najveće senzacije turnira Justina Hooda s 5:2. U polufinalu ipak neće igrati protiv Lukea Humphriesa kako se očekivalo. Sjajni mladi Nizozemac Gian van Veen ispratio je bivšeg svjetskog prvaka s laganih 5:1 i došao do rezultata karijere. 

Polufinalni dan će otvoriti u 20:40 Littler i Searle, a nakon njih slijedi meč Andersona i Van Veena. Mečeve možete gledati UŽIVO na platformi Voyo na kanalu Sportske televizije.

Pikado
komentara
