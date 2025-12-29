Senzacionalno je izborio osminu finala SP-a, a nedavno je imao dvije operacije na mozgu

Krzysztof Ratajski jedno je od iznenađujućih imena u osmini finala Svjetskog prvenstva u pikadu. Nikako nije senzacija da se 37. igrač svijeta plasirao među posljednjih 16, ali malo tko je to očekivao s obzirom na sve probleme koje je Poljak imao.

Ratajski se prošle godine dosta mučio s ozljedama i zato je žestoko proslavio pobjedu nad Wesleyjem Plaisierom u trećem kolu od 4:3 nakon što je gubio 3:1. 48-godišnji Poljak progovorio je o problemima nakon pobjede.

Sve o Svjetskom prvenstvu u pikadu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Ranije sam imao zdravstvenih problema s glavom. Imao sam ozljedu, tako da je to bilo teško razdoblje za mene“, objasnio je Ratajski. „Sada je sve u redu. Prošla godina je bila u redu, pa se sada nadam da ću se popeti na ljestvici i da će sve biti u redu", kazao je Ratajski nakon pobjede.

Svjetsko prvenstvo u pikadu može gledati na kanalu Sportske televizije na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Problemi s glavom o kojima govori nikako nisu bezazleni. Riječ je o dvije operacije na mozgu koje je imao zbog aneurizme, abnormalnog, balonastog proširenja stijenke krvne žile (arterije ili vene) na mjestu gdje je oslabljena. Zbog toga je uslijedio period oporavka za Ratajskog i povratka na vrh.

Na ovom Svjetskom prvenstvu, pobijedio je Alexisa Toyloa, zatim 24. nositelja Ryana Joycea i onda Plaisirea koji je u prijašnjoj rundi izbacio jednog od favorita, Gerwyna Pricea. Ratajskog u osmini finala čeka 25. nositelj Luke Woodhouse koji je u prvom kolu izbacio našeg Borisa Krčmara.

POGLEDAJTE VIDEO: Ključni trenuci utakmice u kojoj su hrvatski rukometaši pobijedili Sjevernu Makedoniju