FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLJSKI ORAO /

Senzacionalno je izborio osminu finala SP-a, a nedavno je imao dvije operacije na mozgu

Senzacionalno je izborio osminu finala SP-a, a nedavno je imao dvije operacije na mozgu
×
Foto: Steven Paston, Pa Images/alamy/profimedia

'Ranije sam imao zdravstvenih problema s glavom'

29.12.2025.
11:40
Sportski.net
Steven Paston, Pa Images/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Krzysztof Ratajski jedno je od iznenađujućih imena u osmini finala Svjetskog prvenstva u pikadu. Nikako nije senzacija da se 37. igrač svijeta plasirao među posljednjih 16, ali malo tko je to očekivao s obzirom na sve probleme koje je Poljak imao.

Ratajski se prošle godine dosta mučio s ozljedama i zato je žestoko proslavio pobjedu nad Wesleyjem Plaisierom u trećem kolu od 4:3 nakon što je gubio 3:1. 48-godišnji Poljak progovorio je o problemima nakon pobjede. 

Sve o Svjetskom prvenstvu u pikadu čitajte na portalu Net.hr. 

„Ranije sam imao zdravstvenih problema s glavom. Imao sam ozljedu, tako da je to bilo teško razdoblje za mene“, objasnio je Ratajski. „Sada je sve u redu. Prošla godina je bila u redu, pa se sada nadam da ću se popeti na ljestvici i da će sve biti u redu", kazao je Ratajski nakon pobjede.

Svjetsko prvenstvo u pikadu može gledati na kanalu Sportske televizije na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Problemi s glavom o kojima govori nikako nisu bezazleni. Riječ je o dvije operacije na mozgu koje je imao zbog aneurizme, abnormalnog, balonastog proširenja stijenke krvne žile (arterije ili vene) na mjestu gdje je oslabljena. Zbog toga je uslijedio period oporavka za Ratajskog i povratka na vrh.

Na ovom Svjetskom prvenstvu, pobijedio je Alexisa Toyloa, zatim 24. nositelja Ryana Joycea i onda Plaisirea koji je u prijašnjoj rundi izbacio jednog od favorita, Gerwyna Pricea. Ratajskog u osmini finala čeka 25. nositelj Luke Woodhouse koji je u prvom kolu izbacio našeg Borisa Krčmara.

POGLEDAJTE VIDEO: Ključni trenuci utakmice u kojoj su hrvatski rukometaši pobijedili Sjevernu Makedoniju

PikadoAneurizma Mozga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POLJSKI ORAO /
Senzacionalno je izborio osminu finala SP-a, a nedavno je imao dvije operacije na mozgu