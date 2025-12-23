Izbacio je sedmog igrača svijeta sa SP-a pa pobjedu posvetio tragično preminuloj sestri

Drugo kolo Svjetskog prvenstva u pikadu donijelo je neka iznenađenja. Najveće je ispadanje bivšeg svjetskog prvaka Gerwyna Pricea kojeg je izbacio Nizozemac Wesley Plaisier.

Iznenađenje je napravio i Ricky Evans koji je u trileru od pet setova izbacio Jamesa Wadea, sedmog igrača svijeta. Rapid Ricky (nadimak duguje brzom izbačaju) nakon meča je pokazao prema nebu i zaplakao te tako pobjedu posvetio svojoj pokojnoj sestri Elishi.

Elisha je preminula ranije ove godine u 32. godini života. Evans je otkrio da je njegova sestra u kasnim dvadesetima patila od raznih zdravstvenih problema, uključujući probleme s gušteračom i dijabetes, što je rezultiralo čestim posjetima bolnici.

"Ne želim biti preemotivan, ali moja sestra je pogodila taj izlaz za mene. Elisha, idemo dalje! Idemo!", kazao je Evans nakon pobjede kojom se plasirao u šesnaestinu finala gdje ga čeka mladi Englez Charlie Manby. Evans je prolaskom zaradio minimalno 35 tisuća funti.

Sada odlazi na božićnu pauzu koju će provesti sa svojom obitelji, a mečevi šesnaestine finala kreću od 27.12.

