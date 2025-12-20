Zavjesa je podignuta u londonskom Alexandra Palaceu, a prvo kolo Svjetskog prvenstva u pikadu odmah je ponudilo sve ono zbog čega ovaj sport privlači milijune gledatelja: vrhunsku vještinu, nevjerojatnu dramu i senzacionalne preokrete.

Nažalost, za hrvatskog predstavnika Borisa Krčmara natjecanje je završilo već na prvoj prepreci, dok su favoriti uglavnom opravdali očekivanja. Ipak, prve dane turnira obilježili su neki od najvećih šokova u novijoj povijesti natjecanja.

Sve o pikadu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatski pikadist Boris Krčmar nije uspio ponoviti uspjehe s prethodnih natjecanja te je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu završio porazom od Engleza Lukea Woodhousea. Iako je Krčmar sjajno otvorio dvoboj i uvjerljivo osvojio prvi set, njegov protivnik je u nastavku podigao razinu igre. Woodhouse je preokrenuo meč i slavio s konačnih 3:1 u setovima, ostvarivši prosjek od 90.22, dok je Krčmar završio meč s prosjekom od 85.26.

Foto: Profimedia

Veterinar iz Kenije uzrokovao nezapamćenu ludnicu

Prvo kolo donijelo je nekoliko rezultata koji će se dugo pamtiti. Priču turnira zasad je ispisao David Munyua, tridesetogodišnji veterinar iz Kenije koji je u London stigao prvi put u životu nakon što je uz pomoć sponzora prikupio novac za put. U dvoboju protiv osamnaestog nositelja, Belgijca Mikea De Deckera, gubio je 2:0 u setovima, no onda je uz gromoglasnu podršku publike kreirao čudesan preokret. Slavio je s 3:2 i osigurao si nagradu od najmanje 17.500 eura, ispisavši jednu od najljepših sportskih priča godine.

Svjetsko prvenstvo u pikadu pratite na platformi Voyo, na live kanalu Sportske televizije, gdje god se nalazili

Jednako velik šok priredio je i Švicarac Stefan Bellmont, koji je s čistih 3:0 deklasirao legendarnog Nizozemca i peterostrukog svjetskog prvaka Raymonda van Barnevelda. Bellmont je tako postao prvi Švicarac s pobjedom u Alexandra Palaceu, poslavši legendarnog Barneyja kući puno ranije od očekivanog. Popisu velikih iznenađenja pridružio se i Škot Darren Beveridge, koji je s glatkih 3:0 izbacio bivšeg osvajača Matchplaya, Belgijca Dimitrija Van den Bergha.

Za razliku od nekih nositelja, najveći favoriti za naslov svoj su put započeli sigurnim pobjedama. Branitelj naslova, tinejdžerska senzacija Luke Littler, dominantno je krenuo u obranu titule pobjedom od 3:0 protiv Dariusa Labanauskasa. Uvjerljivi su bili i bivši svjetski prvaci Michael Smith i Gerwyn Price, koji su s 3:0 ispratili Lisu Ashton, odnosno Adama Gawlasa. Trostruki prvak Michael van Gerwen također je bez izgubljenog seta prošao prvu prepreku, kao i aktualni svjetski broj jedan Luke Humphries.

POGLEDAJTE VIDEO: Publika u Podgorici vrijeđala Iliju Brkana