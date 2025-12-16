Pomračenje uma: Nakon ispadanja sa SP-a rukom gasio vatromet i udarao stol

Cameron Menzies, škotski pikadist, postao je priča Svjetskog prvenstva, ali ne po dobrome. Menzies nije dobro prihvatio poraz i poludio je na bini te zaradio ozljedu šake.

Naime, 26. nositelj bio je veliki favorit protiv 20-godišnjeg debitanta Charlieja Manbyja, ali je izgubio s 3:2 i prije očekivanog završio svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Londonu. Nakon poraza, kamere u prijenosu su uhvatile kako Škot šakom udara stol čime je zaradio veliku rasjekotinu na šaci.

Here’s another look from the Menzies incident 😳



Didn’t realise he burnt his hand too! pic.twitter.com/OUnl9lKNd3 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) December 15, 2025

Foto: The Sun

To nije bilo sve, novi ugao iz publike pokazao je kako je Menzies prije toga rukom gasio vatrene prskalice koje se aktiviraju na kraju meča, a onda je tom šakom uništavao stol. 36-godišnjak se kasnije ispričao zbog svog ponašanja i rekao da se suočavao s obiteljskom tragedijom.

