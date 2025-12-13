Biskupi, časne, Hulk Hogan i Shrek u publici? Da, samo na ovom Svjetskom prvenstvu

U tijeku je Svjetsko prvenstvo u pikadu. To je uistinu posebno Svjetsko prvenstvo s posebnim ozračjem, atmosferom, navijačima, ali i sa sve većom popularnošću i novčanim nagradama.

Svjetski prvak ove će godine biti teži za milijun funti! Ono po čemu je pikado poznat je dobro raspoložena publika koja neprestano pjeva, navija, a naravno, prisutne su i velike količine piva. Navijači pikada često dolaze u posebnim kostimima pa su se tako i na ovogodišnjem izdanju već u prva dva dana mogle vidjeti brojne kreativne maske.

Vidjeli smo Elvise, Hulka Hogana, Shreka, Super Marija, časne sestre, biskupe i mnoge druge. Sve pogledajte u fotogaleriji iznad.

