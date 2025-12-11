Posebno Svjetsko prvenstvo priredilo je rekordnu nagradu, a predstavnika ima i Hrvatska

Četvrtak, 11. prosinca označava početak posebnog Svjetskog prvenstva. Počinje Svjetsko prvenstvo u sportu kojeg ste sigurno igrali barem jednom u životu. Riječ je o sportu u kojem je prosječna dob profesionalnih igrača 41,7 godina, a Svjetski prvak ima tek 18 godina. Riječ je o pikadu, sportu koji je u nevjerojatnom usponu.

Božićno vrijeme, legendarna londonska Alexandra palace, glasna glazba, nogometno navijanje, maskirani navijači, hektolitri piva i profesionalni sportaši s pivskim škembama koji tri strelice s udaljenosti od 2,3 metra pogađaju u jedan centimetar. Sve to uz milijunsku gledanost preko televizije i nagradu za pobjednika od milijun funti!

Da, dobro ste pročitali, ove godine PDC je pripremio rekordnu nagradu od milijun funti za pobjednika Svjetskog prvenstva. Dokaz je to nevjerojatnog rasta ovog sporta. 128 igrača nastupat će na ovom, 33. izdanju Svjetskog prvenstva, a ukupan nagradni fond iznosi pet milijuna funti. Pobjednika ćemo saznati u finalu 3. siječnja.

I Hrvatska ima predstavnika

Naravno da ništa ne može proći bez Hrvata. Boris Krčmar po šesti put predstavljat će Hrvatsku. Protivnik u prvom kolu će mu biti 25. nositelj Luke Woodhouse. Popularni Woody prošle je sezone igrao osminu finala Svjetskog prvenstva i bit će veliki favorit u meču protiv Krčmara. Meč Krčmara i Woodhousea bit će na rasporedu u subotu, 13. prosinca kao treći meč poslijepodnevnog termina (od 13:30).

Foto: Profimedia

Ove godine svi će pikadisti nastupati odmah od prvog kola. Do sada su 32 nositelja bila slobodna u prvom kolu. Iz godine u godinu spektakl je sve veći, a titulu brani 18-godišnja senzacija Luke Littler koji je i ove godine prvi favorit.

Za kraj najave ponovit ćemo riječi od prošle godine: Igrači s pivskim škembama izlaze pred milijunski auditorij uz boksačke najave, na meču ih prati atmosfera noćnog kluba uz nogometna navijanja maskiranih navijača. Teško da može spektakularnije. Birtijska igra postala je mega popularan sport i ne namjerava stati. Neka igre počnu!

