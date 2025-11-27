Bliži se Svjetsko prvenstvo u pikadu. Natjecanje koje je sve praćenije diljem svijeta, a u Engleskoj već godinama ruši rekorde gledanosti. PDC Svjetsko prvenstvo počinje 11. prosinca, a i Hrvatska će imati svojeg predstavnika.

Boris Krčmar bit će po šesti put na Svjetskom prvenstvu, a u ovo ulazi kao popriličan autsajder jer je trenutačno 137. na PDC renkingu, a nekada je bio u top 50. Nastup na ovom SP-u izborio je preko kvalifikacija jugoistočne Europe. Krčmar je u uzbudljivom hrvatskom finalu jugoistočnih kvalifikacija pobijedio Tomislava Rosandića sa 7:6. U odlučujućem legu, Krčmar je izašao u samo 11 strelica.

Boris Krčmar saznao je da će mu protivnik u prvom kolu biti 25. nositelj Luke Woodhouse. Popularni Woody prošle je sezone igrao osminu finala Svjetskog prvenstva i bit će veliki favorit u meču protiv Krčmara. Meč Krčmara i Woodhousea bit će na rasporedu u subotu, 13. prosinca kao treći meč poslijepodnevnog termin (od 13:30).

Krčmar i Woodhouse posljednji su put igrali 2022. godine. Tada su odigrali dva meča i oba je pobijedio naš igrač. Borisu je najbolji nastup na PDC Svjetskom prvenstvu bio 2024. kada je u šesnaestini finala izgubio od Garyja Andersona.

