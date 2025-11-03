Hrvatska je sila, ma čudo! Pokorili smo svijet s nevjerojatnih 20 medalja

ZA PAMĆENJE /

Impresivan tjedan je iza hrvatske pikado reprezentacije. U Slovačkoj, na SP-u u elektroničkom pikadu, osvojila je nevjerojatnih 20 medalja. 12 zlatnih, 3 srebrne i 5 brončanih medalja vraća se u Hrvatsku. Muška reprezentacije u finalu je pobijedila Češku, dok je ženska reprezentacija u finalu slavila protiv Njemačke.

Juniori su pobjedom nad Češkom osvojili broncu. Najuspješniji pojedinac bio je Boris Krčmar, koji je u raznim disciplinama stigao do 7 naslova svjetskog prvaka, a kod pikadistica je to bila Marina Letica sa 6 najsjajnijih odličja.