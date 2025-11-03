Zagreb ima novo kazalište! Dolenčić otkrio kakva rijetkost se večeras sprema u HNK 2.0

USKORO OTVORENJE /

Na zagrebačkoj Trešnjevci u ponedjeljak se otvara HNK 2.0, novo kazalište izgrađeno u godinu i pol dana. Otvorenje će početi istom izvedbom kojom je pred carom Franjom Josipom prije 130 godina otvorena matična zgrada HNK - Slava umjetnosti.

U obnovu je utrošeno 45 milijuna eura, od čega je 25 milijuna za izgradnju i opremanje nove scene. Prva predstava u HNK 2 bit će 14. i 15. studenoga s novom produkcijom kultnog mjuzikla Cabaret. Na svečanom otvorenju uz predsjednika Sabora i Vlade bit će ministrice kulture i medija, te regionalnog razvoja.

Tri ansambla na jednom mjestu večeras. Koliko je to rijetko?, upitali smo redatelja Krešimira Dolenčića. "To je dosta rijetko, ali nije da se baš ne događa. Bilo je predstava, događanja i koncerata gdje se to lijepo sve izmiješa. U ovom broju da je to cijeli orkestar, cijeli zbor, da je to dosta baleta i puno glumaca – vrlo vrlo rijetko, tako da, maestri Skender, Dino Pešut, autor scenarija i ja se zahvaljujemo svima i veselimo se", kazao je.