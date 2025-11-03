Hoće li Donald Trump uspjeti završiti rat u Ukrajini?

Čini se da više nema nade da Ukrajina dobije veliko pojačanje. Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju navečer novinarima je jasno rekao kako zapravo ne razmatra ustupanje raketa Tomahawk Ukrajini.

Trump kaže da nema plana za slanje ovih raketa dugog dometa jer ih SAD trebaju za vlastitu obranu, a brine ga što bi njihovo slanje dovelo do eskalacije sukoba s Rusijom.

Za to vrijeme, ruski predsjednik Vladimir Putin pojačava napade kako bi osvojio Pokrovsk, važan grad na istoku zemlje u koji su Ukrajinci morali poslati elitne postrojbe kako bi spriječili ruski prodor. Ipak, obrana grada je pod velikim pritiskom, a Trumpov odgovor o moćnom naoružanju sigurno neće pomoći.

Pitamo vas

Trump se već hvalio ratovima koje je završio pa u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas pitamo "Hoće li Trump uspjeti završiti rat u Ukrajini?".

Odgovore pišite na Facebook stranici Net.hr-a, a neke od njih objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump prijeti napadom na Nigeriju za spas kršćana: 'Bit će to brzo, okrutno i slatko'