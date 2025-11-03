Trump izvukao papir iz sakoa: 'Donio sam popis, pogledajte ovo - Kosovo i Srbija...'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je tijekom gostovanja u CBS-ovoj emisiji "60 minuta" iz sakoa izvukao papir na kojem se nalazi popis od devet ratova za koje tvrdi da ih je okončao.

"Donio sam mali popis, pogledajte ovo - ratovi. Koliko sam ih riješio? Kambodža - Tajland, Kosovo - Srbija, Kongo i Ruanda. Pakistan i Indija, to je trebala biti ljepota, srušili su sedam aviona. Izrael i Iran, čuli ste za to? Egipat i Etiopija, još jedna ljepota. Etiopija je sagradila veliku branu gdje nema vode koja ide u Nil. Armenija i Azerbajdžan. I ako pogledate, Izrael i Hamas, što je, kao što znate, teška situacija", nabrojao je Trump.

Podsjetimo, Trump je više puta isticao da je spriječio izbijanje "velikog rata" između Kosova i Srbije nakon što je njegova prva administracija 2020. godine posredovala popisivanju "Sporazuma o ekonomskoj normalizaciji između Kosova i Srbije". Mnogi politički analitičari njegove tvrdnje doveli su u pitanje i naglasili da u vrijeme sklapanja sporazuma nije bilo aktivnog rata, unatoč visokim napetostima.

Trump brought printouts to his 60 Minutes interview of the "wars" he's "ended" pic.twitter.com/MdUpnABkE2 — Aaron Rupar (@atrupar) November 3, 2025

"Znate kako sam ih riješio? U mnogim slučajevima, u 60 posto slučajeva sam rekao: 'Ako ne prestanete ratovati, uvest ću carine objema zemljama i nećete moći poslovati sa SAD-om'", tvrdi Trump.

Taktika ne djeluje protiv Putina?

Novinarka Norah O'Donnell potom ga je pitala zašto ta taktika ne djeluje na ruskog predsjednika Vladimira Putina. "Mislim da to funkcionira s Putinom. Postupio sam drugačije s njim jer s Rusijom ne poslujemo previše. On nije netko tko puno kupuje od nas, ali mislim da bi to htio. Mislim da želi doći, trgovati s nama i zaraditi puno novca za Rusiju. Mislim da je to sjajno i to mi se sviđa", ocijenio je Trump.

Na pitanje smatra li da u idućih nekoliko mjeseci može završiti rat u Ukrajini, Trump je poručio: "Da, mislim da ćemo to obaviti. Mislim da on stvarno želi poslovati sa SAD-om. To je uspjelo s Indijom i uspjelo je s Pakistanom, i uspjelo je sa 60 posto tih zemalja. Mogu vam reći, da nije bilo carine i trgovine, ne bih uspio sklopiti te poslove", rekao je Trump.

