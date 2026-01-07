Još snijega, ledena kiša, možda poplave? Što nas sve čeka otkriva šef DHMZ-a

Čista romantika kakvu u dobrom dijelu zemlje godinama već nismo vidjeli. O svemu u RTL Direktu razgovaramo s ravnateljem Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivanom Guttlerom.

Noćas nam već stižu dvoznamenkasti minusi

Tako je ono što je bitno za naše građane ali veliki dio Hrvatske će se probuditi s temperaturama ispod minus 10, tako da je potreban oprez sutra u prometu. Snijeg koji je padao ovih dana može se ponovno smrznuti. Upozorili smo naše građane sa žutim upozorenjem da obrate pažnju u tom kontinentalnom dijelu Hrvatske na led i niske temperature.

Što se tiče ovih sljedećih dana čeka nas još snijega?

Tako je u petak i u subotu nove količine oborina. One ne bi trebale biti u količinama kao zadnjih dana. Međutim, tu će biti kiše u dijelovima Dalmacije, snijega u kontinentalnoj Hrvatskoj, na istoku Hrvatske nekoliko novih centimetara. Međutim, stvar na koju najviše treba obratiti pažnju je kiša koja se u dodiru s površinama, sa stablima može ponovno zamrznuti i ona će uzrokovati ponovno malo potrebu za više opreza u prometu. To je moguće svuda u Hrvatskoj, a najveći fokus je na istoku Hrvatske.

Koliko dugo možemo očekivati da će se snijeg zadržati?

Do kraja tjedna sigurno temperature ostaju ispod nule i to će zadržavati snijeg i u Gorskom kotaru i Lici i kontinentalnoj Hrvatskoj. Naravno, snijeg koji je na obali on se brže topi, neće se toliko zadržavati.

Gledamo prognoze za sljedeći tjedan. One pokazuju tendenciju porasta temperature i dalje blizu nule. Nadamo se da neće biti taj porast prevelik. Kako se taj snijeg i u Hrvatskoj i susjednim državama ne bi prenaglo počeo topiti.

Jer onda imamo poplave?

Tako je, nadamo se da do toga neće doći, pratimo situaciju, zasad nije ništa alarmantno.

Imali smo ovih dana snijeg i u Istri i Dalmaciji, koliko je to zapravo neuobičajeno?

Tako je čak i na nekim otocima na sjevernom Kvarneru nekoliko centimetara snijega. U principu količine koje su tu u Zagrebu izmjere su između 20 i 30 centimetara. U zadnjih dvadesetak godina, 2013. godina iskače kao godina s najvećim iznosima. Tada je bilo između 50 i 70 centimetara na dijelu Hrvatske. Naravno što smo bliže obali i što smo bili bliže Jadranu te vjerojatnost pojave snijega je manja, osim u Visokom gorju kao što je Zavižan, koji je hrvatski rekorder po visini snijega.

Nismo ovih dana nikakve rekorde oborili?

Što se tiče Zagreba, zadnjih dvadesetak godina rekordna godina je 2013., kada su bili iznosi do 70 centimetara. Kad gledamo puno dulji niz, tada 1929. godina, prije gotovo stotinjak godina, u Zagrebu je palo jedan metar snijega.

U cijeloj Hrvatskoj gledamo pravu zimu koju dugo godina nismo vidjeli. Je li to znači da nam se vraćaju prave zime ili ipak možemo gledati kao neku iznimku?

Zapravo, mi ovakve zime možemo očekivati i narednih godina, samo vjerojatnost pojave takvih događaja sve manja. Zime koje su bile prije uobičajene i po količini snijega, sada su više iznimka nego pravilo.

To je sve zbog globalnog zatopljenja.

Tako je, globalno zagrijavanje koje se na području Alpa iskazuje, otprilike pet posto manje količine snijega svakih deset godina. Ništa alarmantno ni dramatično.

Sutra nam stižu 'sibirske' temperature. Prije 20 godina izmjereno je minus 34,6 u Gračacu. To opet očekujemo ili su to rijetke pojave?

Kad imamo slične razgovore tijekom ljeta u visokim temperaturama ponovno je moguće naći takve zapise u povijesnim mjerenjima. Međutim, raste nam sve više vjerojatno za ove visoke temperature, a smanjuje se vjerojatnost pojave niskih temperatura.

Ne možemo se čuditi da će se za pet do 10 ili 50 godina pojaviti ponovno minus 30 negdje u Hrvatskoj, samo što je vjerojatnost za takve događaje sve manja. To je zapravo prava karakterizacija klimatskih promjena.

Možemo li prognozirati ostatak zime, hoće li i dalje biti hladno?

Ono što prema materijalima smo vidjeli najhladniji ovaj tjedan. Do kraja mjeseca očekuju se temperature bliže prosjeku ili blago visoke. Nadamo se da taj porast temperature neće biti nešto izraženiji kako ne bi ubrzao otapanje snijega. Ako se dogodi to povećanje temperature, tada će možda malo više pogled s neba se spustiti na tlo rijeke i vidjeti kako će se taj snijeg brzo topiti.