Obojica su imali probleme i pisalo se o 'kolapsu u gradu': Tko je bolje čistio - Bandić ili Tomašević?

SNIJEG ZATRPAO ZAGREB /

I tako je snijeg zatrpao Zagreb, palo ga je najviše u posljednjih 13 godina. 24 centimetra snježnog pokrivača razveselila su djecu, donijela nam idilično jutro, lijepe šetnje, bajkovite prizore, ali i prometne probleme. Pa su neki upomoć zazivali pokojnog gradonačelnika. Uzavreli Poeta duhovito ga je prikazao kao anđela koji čisti snijeg. Jer, sjećate se kako se Milan Bandić volio primiti lopate da pokaže kako sve sjajno funkcionira, sve je spremno, pa i ako će padati "pahulje veličine dječje glave". I te 2013. i sada, 2026., snijeg nije mogao proći bez televizijskog klasika. Je li zakazala zimska služba?

