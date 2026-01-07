Vatrogasac Rade iz Zvornika zakoračio u nabujalu Drinu i oduševio: 'Bravo majstore!' Razgovarali smo s njim

SVAKA MU ČAST /

Ušao je u nabujalu vodu, mirno upalio automobil i odvezao ga na suho. O vatrogascu iz bosansko-hercegovačkog Zvornika ne prestaje se govoriti. Ne stvaraju im problem samo poplave,nego i snijeg. U Zenici je komunalno poduzeće objavilo da trebaju dodatne snage za čišćenje snijega. Zbog dnevnice od 75 konvertibilnih maraka ili 35 eura, neki su u redu stajali od zore.

