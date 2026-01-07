Snijeg diljem zemlje, novinari pitali Plenkovića je li kod njega 'prohodno': Ovako je odgovorio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ZADOVOLJAN ZAGREBAČKOM VLAŠĆU?

U Zagrebu je puna 24 sata padao gust snijeg. Ceste su se sinoć čistile, ali se promet odvijao otežano - a od jutra, tvrde u Gradu prohodne su sve prometnice.

Ralice su, poručuju, do 6 ujutro prošle svih dvije i pol tisuće kilometara cesta.

Premijera Andreja Plenkovića prije Predsjedništva HDZ-a, novinari su upitali je li kod njega bilo prohodno za proći na ulici.

