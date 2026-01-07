Plenković najavio dolazak šefa NATO-a i poručio: 'Nikada nismo planirali slati vojsku u Ukrajinu'

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon prve sjednice Predsjedništva HDZ-a u 2026. godini. i ponovio da Vlada RH nikada nije planirala slati vojsku u Ukrajinu, ali će nastaviti s bilateralnom pomoći toj zemlji te daljnje sudjelovanje u Koaliciji voljnih.

"Pozicija hrvatske Vlade je jasna. Dakle, mi nikada, unatoč ogromnom dezinformiranju javnosti, nismo planirali slati Hrvatsku vojsku u Ukrajinu, to sam ja jučer jasno rekao na sastanku. Međutim, nastavit ćemo s bilateralnom pomoći Ukrajini, bilo u političkom, diplomatskom, ekonomskom, tehničkom, energetskom ili vojnom pogledu", rekao je Plenković poslijepodne.

Najavio je da će sljedeći ponedjeljak u Zagrebu ugostiti glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea.

Premijer je dodao da će na sutrašnjoj sjednici Vlade biti doneseni paketi vojne pomoći, paketi za civilnu zaštitu te potpore energetskoj infrastrukturi Ukrajine.

"Smatram da je naše sudjelovanje u Koaliciji voljnih itekako politički ispravno, politički, vanjskopolitički, pa i diplomatski i oportuno, zato što je to praktički jedini način da budemo u cijelosti informirani sa svim aktivnostima međunarodne zajednice koje vode ka postizanju mira u Ukrajini i na taj način snažimo naš međunarodni kredibilitet, nikad nauštrb sposobnosti Hrvatske vojske ili obrambenih sposobnosti u koje je ova naša vlada uložila više nego brojne vlade prije."

Koalicija voljnih i nesporazumi s predsjednikom

"Ostajemo u Koaliciji voljnih, bez obzira na izjavu predsjednika Republike objavljenu danas. Što se tiče neslanja postrojbi, tu se mi slažemo i nikad tu nije bilo spora, osim što je percepcijski ispalo da se imputiralo Vladi da čini nešto što ne čini", istaknuo je. Plenković je naglasio da Hrvatska nije jedina zemlja koja sudjeluje u Koaliciji voljnih, a ne šalje svoje postrojbe u Ukrajinu.

Osvrnuo se i na predsjednika Zorana Milanovića, čiji je politički stav tijekom ukrajinskog rata, po njegovim riječima, bio "u potpunosti blizak ruskom narativu".

"On je bio ne samo suprotan hrvatskim stajalištima koja su godinama bila bilo kojih vlada ili saziva Sabora, nego je realno gledajući u svojoj srži i antieuropski i anti-NATO, bez razumijevanja da se sloboda cijele Europe, pa i Hrvatske, i naša ekonomska i socijalna situacija, danas brani i na bojišnici u Ukrajini", rekao je Plenković.

Stav Vlade o Venezueli

Komentirao je i američki napad na Venezuelu, podsjetivši da je stajalište Vlade jasno.

"Očito je da je američka akcija bila dogovorena s dijelom vlasti u Venezueli. Niti ima nemira niti itko plače za njim nego naprotiv – ljudi su oduševljeni da ga nema više na dužnosti", rekao je o Nicolasu Maduru, dodavši da stavlja ogradu na takvu praksu, ali da nije prvi put da se takva situacija događa, podsjećajući na događaje od prije 35 godina.

POGLEDAJTE VIDEO. Trump poslao poruku Putinu? Kovač: 'Rusi i Kinezi moraju se maknuti iz američkog dvorišta'