Ovo je podjela svijeta kakvu žele Rusija, SAD i Kina: Evo kome bi pripala Hrvatska...

U distopijskom romanu Georgea Orwella 1984., svijet je podijeljen na tri sfere utjecaja: Oceaniju, Euroaziju i Eastaziju, koje su sve u vječnom ratu.

Ponekad dvije države formiraju savez protiv treće. Ponekad naglo mijenjaju strane. Nisu navedeni nikakvi razlozi. Umjesto toga, Partija govori prolima: "Oduvijek smo bili u ratu s Eastazijom."

Novine i povijesne knjige brzo se prepravljaju kako bi to izgledalo istinito, piše povjesničarka Anne Applebaum za The Atlantic.

Orwellov svijet je fikcija, ali neki žele da postane stvarnost.

Još od vremena prije drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, ideja da svijet treba imati tri sfere utjecaja - Aziju kojom dominira Kina, Europu kojom dominira Rusija i zapadnu hemisferu kojom dominiraju Sjedinjene Američke Države - kruži internetom na neujednačen način, uglavnom je promoviraju Rusi koji žele kontrolirati ono što nazivaju svojim "bliskim inozemstvom" ili možda samo žele da se njihova zemlja, sa slabim gospodarstvom i posustalom vojskom, spomene u istom dahu kao i Sjedinjene Američke Države i Kina.

Davne 2019. godine, Fiona Hill, dužnosnica Vijeća nacionalne sigurnosti u prvoj Trumpovoj administraciji, svjedočila je pred odborom Zastupničkog doma da su Rusi koji su se zalagali za stvaranje sfera utjecaja nudili nekako "zamjenu" Venezuele, svog najbližeg saveznika u Latinskoj Americi, za Ukrajinu.

Prijetnje SAD-a Danskoj, Panami i Kanadi

Od tada se ideja da međunarodni odnosi trebaju promovirati dominaciju velikih sila, a ne univerzalne vrijednosti ili mreže saveznika, proširila iz Moskve u Washington. Nova Strategija nacionalne sigurnosti administracije ocrtava plan dominacije Amerikama, enigmatično opisujući američku politiku na zapadnoj hemisferi kao "Novac i širenje" i umanjujući prijetnje iz Kine i Rusije. Trump je također uputio prijetnje Danskoj, Panami i Kanadi, svim saveznicima čiji suverenitet sada dovodimo u pitanje.

U nekim aspektima, vojni napad u kojem je uhapšen venezuelanski diktator Nicolás Maduro doista nalikuje prošlim američkim akcijama, posebno svrgavanju panamskog vođe Manuela Noriege 1989.-90.

Ali korištenje ovog novog jezika za objašnjenje i opravdanje venezuelanskog napada čini ovu priču vrlo drugačijom. Na svojoj konferenciji za novinare u subotu, Trump nije upotrijebio riječ demokracija.

Nije se osvrnuo na međunarodno pravo. Umjesto toga, predstavio je iskrivljenu verziju Monroeove doktrine iz 1823., politike izvorno osmišljene kako bi se strane imperijalne sile držale podalje od Amerike, nazvavši je nečim što je zvučalo kao "Donroeov dokument": "Prema našoj novoj Strategiji nacionalne sigurnosti", rekao je, čitajući pripremljene napomene, "američka dominacija na zapadnoj hemisferi nikada više neće biti dovedena u pitanje."

U tu svrhu rekao je da će Sjedinjene Države "voditi" Venezuelu, iako nije rekao tko će zapravo biti na vlasti.

Ostala Madurova struktra

Potkralj Marco Rubio? Generalni guverner Pete Hegseth? Upitan o Maríji Corini Machado, vođi venezuelanske oporbe, Trump je bio pomalo neodobravajući.

"Ona je vrlo fina žena, ali nema poštovanje u zemlji", rekao je.

Machado, koji je prošle godine osvojila Nobelovu nagradu za mir, predvodi pokret čiji je predsjednički kandidat, Edmundo González Urrutia, dobio dvije trećine glasova na izborima 2024.

Iako su državni mediji podržali Madura, a Madurov policijski i paravojni sastav uznemiravao, uhićivao i ubijao njihove pristaše, Machado i González ne samo da su pobijedili; prikupili su dokumentaciju s biračkih mjesta koja dokazuje da su pobijedili. Maduro nikada nije predočio takav dokaz.

Svejedno je proglasio pobjedu.

Zasad Trumpa ne zanima identificiranje legitimnog vođe Venezuele. Administracija umjesto toga nagovještava da bi SAD mogle surađivati ​​s Madurovom potpredsjednicom Delcy Rodríguez, koja bi vjerojatno održala Madurov režim netaknutim - ne promjenu režima, drugim riječima, samo promjenu diktatora. Ali Trump se također ne trudi osigurati legitimnost vlastitim postupcima.

Bez konzultacije s Kongresom i saveznicima

Prije otmice Madura nije se konzultirao s Kongresom, američkim saveznicima ili venezuelskim susjedima, od kojih su mnogi možda htjeli doprinijeti rješenju. Iako je njegova administracija ovu akciju opisala kao kazneno uhićenje i opravdala je optužnicom za krijumčarenje droge, to nije dio nikakve dosljedne politike. Trump je upravo pomilovao bivšeg predsjednika Hondurasa, koji je prije šest godina legitimno optužen za drogu.

Ništa od ovoga nije logično, ali nije ni suđeno: Poput Partije 1984., budući dominiratelji zapadne hemisfere kao da ne osjećaju potrebu za logikom.

Ako moć čini pravo, ako SAD može raditi što želi koristeći bilo koje alate koje želi u svojoj sferi, onda nema potrebe za transparentnošću, demokracijom ili legitimnošću.

Brige običnih ljudi koji žive u manjim nacijama ne moraju se uzimati u obzir, jer im neće biti dodijeljena nikakva sloboda djelovanja. Njihovi interesi nisu briga imperijalnih tvrtki koje žele njihove mineralne resurse ili imperijalnih vođa kojima je potrebna propaganda osvajanja kako bi zadržali vlast kod kuće.

Blage reakcije Kine i Rusije

Reakcije Rusije i Kine na Trumpove akcije ovog vikenda bile su iznenađujuće blage, s obzirom na njihova ulaganja u Venezuelu vrijedna milijarde dolara. Možda je to zato što jezik koji Trump koristi kako bi opravdao otmicu Madura odražava neke od njihovih vlastitih narativa. Uostalom, glavni argument Vladimira Putina je da Ukrajina pripada ruskoj sferi.

Tajvan je dio kineske sfere, što će biti opravdanje Xi Jinpinga ako odluči napasti otok. To ne znači da je Moskva doista u poziciji kontrolirati Europu ili da Kina kontrolira Aziju: Ukupni BDP Europske unije gotovo je 10 puta veći od ruskog, a nema ni zemalja koje vape da postanu kineske kolonije.

Unatoč Trumpovom hvalisanju, Amerikanci također nemaju potpunu kontrolu nad našom sferom utjecaja. Dva dana nakon hvatanja Madura, Trump već riskira da postane žrtvom vlastite propagande, baš kao i Putin. Venezuela, kako je nedavno napisao jedan bivši američki veleposlanik u zemlji, „propala je država prepuna ilegalnih naoružanih skupina i stranih terorističkih organizacija“.

Vojska i dalje ostala

Režim nije uklonjen. Vojska i razne paravojne formacije još uvijek su na svojim mjestima i iako bi neki mogli surađivati ​​s Trumpovom administracijom, drugi možda ne.

Podjela svijeta na sfere utjecaja implicira da manje zemlje ne mogu utjecati na događaje, a teška je pogreška zamišljati da Venezuelanci neće pokušati. Mnogi od njih željeli su američku intervenciju, presretni su što je Maduro otišao, i nije ni čudo: On i njegov prethodnik, Hugo Chávez, zajedno su pretvorili najbogatiju zemlju u Južnoj Americi u najsiromašniju, učvršćujući svoju ružnu sigurnosnu državu oružjem i sustavima nadzora kupljenim od autokracija diljem svijeta.

Ali sada kada Madura više nema, ljudi koji su se godinama borili za pravdu, slobodu i samoodređenje neće htjeti živjeti u diktaturi koju podržava Trump, a u kojoj rade Madurovi pajdaši.

Trumpova težnja za iluzornom sferom utjecaja vjerojatno nam neće donijeti mir ili prosperitet - ništa više nego što je invazija na Ukrajinu donijela mir i prosperitet Rusima - i to bi moglo postati jasno prije nego što itko očekuje.

Ako je Amerika ipak samo regionalni nasilnik, onda će nam naši bivši saveznici u Europi i Aziji zatvoriti svoja vrata i tržišta. Prije ili kasnije, „naša“ zapadna hemisfera će se organizirati protiv nas i uzvratiti udarac. Daleko od toga da nas učini moćnijima, težnja za američkom dominacijom će nas oslabiti, na kraju ostavljajući nas bez sfere utjecaja i bez ikakvog utjecaja.

