Trump se svjetski sprdao s Macronom: Zbog ovoga bi se Francuzi mogli zacrvenjeti

Američki predsjednik Donald Trump ismijao je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, prepričavajući kako je prisilio Pariz da pristane utrostručiti cijene lijekova prijeteći povećanjem carina na sav francuski uvoz u Ameriku. Američki čelnik rekao je da Sjedinjene Države desetljećima subvencioniraju globalnu zdravstvenu skrb te je ustvrdio da ga njegova politika "najpovlaštenije nacije" prisiljava na brzo usklađivanje, piše NDTV.

Obraćajući se republikanskim zastupnicima, Trump je rekao da je zatražio od francuskog čelnika da poveća cijene lijekova na recept jer Amerikanci plaćaju "14 puta" više od francuskih potrošača, što je prijedlog koji je francuski predsjednik isprva odbio.

Republikanac je rekao da je potom postavio ultimatum, rekavši Francuskoj da ili pristane na američke zahtjeve ili će se suočiti s carinama od 25 posto na sve francuske proizvode, uključujući šampanjce i vino. Prijetnja carinama, tvrdio je Trump, natjerala je Macrona da podlegne američkim zahtjevima.

Rekao je da mu je francuski čelnik rekao: „Donalddd, imaš dogovor. Želio bih povećati cijene lijekova na recept za 200 posto ili koliko god. Što god želiš, Donalde, molim te, nemoj to reći stanovništvu, molim te.“

„Svaka zemlja je rekla isto“, dodao je.

Trump mocks Macron:



Emmanuel said to me: “Donalddd, you have a deal. I would like to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. Whatever you want, Donald, please don’t tell the population, I beg you.”



Every country said the same thing. pic.twitter.com/hrAXWkKDD3 — Clash Report (@clashreport) January 6, 2026

Koliko je Francuska povećala cijene lijekova?

Prema Trumpovim riječima, carina kojom je prijetio Francuskoj bila je "42 puta skuplja" od onoga što je tražio. Pristajući na njegov zahtjev, Francuska je povećala cijene lijekova s ​​10 dolara po tableti na 30 dolara, dok su cijene u SAD-u pale.

Ni Macron ni francuska vlada nisu odmah reagirali nakon Trumpovih izjava. U razgovorima s drugim zemljama, Trump je tvrdio da su se strani čelnici u prosjeku "3.2 minute" nakon prijetnji carinama složili učetverostručiti cijene svojih lijekova.

"Bila bi nam čast učetverostručiti cijene naših lijekova, ako vam se to sviđa", rekao je Trump o svom navodnom razgovoru s drugim globalnim čelnicima.

Trump nastavlja svoju politiku najpovlaštenije nacije, čiji je cilj sniziti cijene lijekova na recept u SAD-u povezivanjem plaćanja Medicarea s najnižim cijenama koje proizvođači lijekova naplaćuju u drugim razvijenim zemljama. Trump je rekao da je u okviru nove politike ispregovarao oštro smanjenje cijena lijekova na recept, sa smanjenjima od "400, 500, pa čak i 600 posto", te je najavio da će snižene cijene biti dostupne od siječnja putem nove web stranice TrumpRx.gov.

POGLEDAJTE VIDEO: Zna se što Trump želi sa Grenlandom? Evo tko će što vikati u narednim danima: