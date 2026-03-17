Boris Rogoznica predstavio svoju novu partnericu: Evo tko je atraktivna plavuša

Poznati hrvatski glazbenik, Boris Rogoznica, koji je početak godine proveo na uzbudljivom i turbulentnom putovanju po Aziji, ponovno je u središtu pozornosti. No, ovoga puta razlog nije egzotična destinacija ili filozofsko promišljanje, već velika novost na profesionalnom planu. Svojim je pratiteljima na Instagramu s velikim veseljem predstavio novu kolegicu s kojom kreće u glazbene vode.

'Od sada nastupamo kao duo'

U kratkom videu koji je podijelio, Boris sjedi s gitarom uz mladu pjevačicu Leu Bičanić, a zajedno stvaraju veselu atmosferu na jednoj privatnoj proslavi. Gosti pjevaju i plešu, a kemija između dvoje glazbenika je i više nego očita. Upravo je to potaknulo Rogoznicu da ozvaniči njihovu suradnju.

"Dragi moji svi, s velikim veseljem predstavljam vam Leu, moju novu pjevačicu i glazbenu partnericu. Od sada nastupamo kao glazbeni duo koji vam donosi puno radosti, emocija, dobrih pjesama i posebne atmosfere", napisao je glazbenik. Odmah je dao do znanja da su dostupni za angažmane na vjenčanjima, raznim događajima, u restoranima, barovima i na privatnim proslavama. Obožavatelji su ovu vijest dočekali s oduševljenjem. "Prelijepi duet, lijepo vas je slušati", samo je jedan od brojnih pozitivnih komentara koji su pozdravili novu suradnju, potvrđujući da Boris i Lea zvuče sjajno zajedno.

Povratak glazbi nakon životnih lekcija s putovanja

Ovaj poslovni zaokret dolazi samo mjesec dana nakon što se Rogoznica vratio sa svog, kako ga je sam nazvao, "najekstremnijeg putovanja do sada". Početkom 2026. godine uputio se u Aziju s ruksakom na leđima i bez povratne karte, a svoja je iskustva redovito dijelio na društvenim mrežama. Njegove objave iz Indije, koju je opisao kao "najodvratnije mjesto" koje je posjetio, podigle su mnogo prašine, kao i vijest da je bio kratko priveden u Saudijskoj Arabiji zbog fotografiranja na nedozvoljenom mjestu.

Inače, Boris već dulje vrijeme intrigira javnost i fotografijama s novom djevojkom, misterioznom brinetom kojoj vješto skriva identitet.

