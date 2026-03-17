Boris Rogoznica predstavio svoju novu partnericu: Evo tko je atraktivna plavuša
Ovaj poslovni zaokret dolazi samo mjesec dana nakon što se Rogoznica vratio sa svog, kako ga je sam nazvao, 'najekstremnijeg putovanja do sada'
Poznati hrvatski glazbenik, Boris Rogoznica, koji je početak godine proveo na uzbudljivom i turbulentnom putovanju po Aziji, ponovno je u središtu pozornosti. No, ovoga puta razlog nije egzotična destinacija ili filozofsko promišljanje, već velika novost na profesionalnom planu. Svojim je pratiteljima na Instagramu s velikim veseljem predstavio novu kolegicu s kojom kreće u glazbene vode.
'Od sada nastupamo kao duo'
U kratkom videu koji je podijelio, Boris sjedi s gitarom uz mladu pjevačicu Leu Bičanić, a zajedno stvaraju veselu atmosferu na jednoj privatnoj proslavi. Gosti pjevaju i plešu, a kemija između dvoje glazbenika je i više nego očita. Upravo je to potaknulo Rogoznicu da ozvaniči njihovu suradnju.
"Dragi moji svi, s velikim veseljem predstavljam vam Leu, moju novu pjevačicu i glazbenu partnericu. Od sada nastupamo kao glazbeni duo koji vam donosi puno radosti, emocija, dobrih pjesama i posebne atmosfere", napisao je glazbenik. Odmah je dao do znanja da su dostupni za angažmane na vjenčanjima, raznim događajima, u restoranima, barovima i na privatnim proslavama. Obožavatelji su ovu vijest dočekali s oduševljenjem. "Prelijepi duet, lijepo vas je slušati", samo je jedan od brojnih pozitivnih komentara koji su pozdravili novu suradnju, potvrđujući da Boris i Lea zvuče sjajno zajedno.
Povratak glazbi nakon životnih lekcija s putovanja
Ovaj poslovni zaokret dolazi samo mjesec dana nakon što se Rogoznica vratio sa svog, kako ga je sam nazvao, "najekstremnijeg putovanja do sada". Početkom 2026. godine uputio se u Aziju s ruksakom na leđima i bez povratne karte, a svoja je iskustva redovito dijelio na društvenim mrežama. Njegove objave iz Indije, koju je opisao kao "najodvratnije mjesto" koje je posjetio, podigle su mnogo prašine, kao i vijest da je bio kratko priveden u Saudijskoj Arabiji zbog fotografiranja na nedozvoljenom mjestu.
Inače, Boris već dulje vrijeme intrigira javnost i fotografijama s novom djevojkom, misterioznom brinetom kojoj vješto skriva identitet.
