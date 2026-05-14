FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON 22 GODINE /

Najbolji hrvatski skijaš spektakularnim videom predstavio veliku promjenu

Najbolji hrvatski skijaš spektakularnim videom predstavio veliku promjenu
×
Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prošloga mjeseca objavio je kako nakon 22 godine napušta svog dobavljača skija Atomic

14.5.2026.
18:24
Sportski.net
Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Filip Zubčić od nadolazeće će sezone imati novog glavnog partnera za opremu. Skijat će na skijama i u pancericama Nordica.

Prošloga mjeseca objavio je kako nakon 22 godine napušta svog dobavljača skija Atomic. "Skijam na Atomicu već 22 godine. Moja prva pobjeda, moj prvi podij! Toliko lijepih trenutaka, iskustava i uspomena na tom putu koje nikada neću zaboraviti. Bilo je to nevjerojatno putovanje i istinski sam zahvalan na svemu. Sada se čini kao pravo vrijeme za nešto novo", objavio je Zubo na svojem Instagramu, a sada je objavio i video u suradnji s Nordicom. 

"3 postolja Svjetskog kupa. 3 pobjede. Od najstrmijih staza u Adelbodenu do pobjeda u Banskom i Naebi, Filip Zubčić je zaslužio svoje mjesto među najboljima u veleslalomu. Sada hrvatski skijaš otvara novo poglavlje s Nordicom. Dobro došao, Filipe. Službeno Nordičan", stoji na društvenim mrežama Nordice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nordica (@nordicaski)

 

 

 

Nordica je talijanska tvrtka za proizvodnju proizvoda za zimske sportove koja postoji još od 1939. Nordicinu opremu u Svjetskom kupu imaju, između ostalih, Dominik Paris, Andreja Slokar, Marc Rochat, Sandro Simonet i tako dalje. 

U karijeri je Filip Zubčić ostvario tri pobjede u Svjetskom kupu i 13 postolja, 12 od tih 13 ostvario je u veleslalomu, a jedno u slalomu. Sve te uspjehe Filip je ostvario na Atomicovim skijama, a nadamo se da će s Nordicom biti barem podjednako uspješan.

Filip ZubčićSkijanjeOpremaSkijanje Svjetski Kup
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike