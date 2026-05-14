Najbolji hrvatski skijaš spektakularnim videom predstavio veliku promjenu

Filip Zubčić od nadolazeće će sezone imati novog glavnog partnera za opremu. Skijat će na skijama i u pancericama Nordica.

Prošloga mjeseca objavio je kako nakon 22 godine napušta svog dobavljača skija Atomic. "Skijam na Atomicu već 22 godine. Moja prva pobjeda, moj prvi podij! Toliko lijepih trenutaka, iskustava i uspomena na tom putu koje nikada neću zaboraviti. Bilo je to nevjerojatno putovanje i istinski sam zahvalan na svemu. Sada se čini kao pravo vrijeme za nešto novo", objavio je Zubo na svojem Instagramu, a sada je objavio i video u suradnji s Nordicom.

"3 postolja Svjetskog kupa. 3 pobjede. Od najstrmijih staza u Adelbodenu do pobjeda u Banskom i Naebi, Filip Zubčić je zaslužio svoje mjesto među najboljima u veleslalomu. Sada hrvatski skijaš otvara novo poglavlje s Nordicom. Dobro došao, Filipe. Službeno Nordičan", stoji na društvenim mrežama Nordice.

Nordica je talijanska tvrtka za proizvodnju proizvoda za zimske sportove koja postoji još od 1939. Nordicinu opremu u Svjetskom kupu imaju, između ostalih, Dominik Paris, Andreja Slokar, Marc Rochat, Sandro Simonet i tako dalje.

U karijeri je Filip Zubčić ostvario tri pobjede u Svjetskom kupu i 13 postolja, 12 od tih 13 ostvario je u veleslalomu, a jedno u slalomu. Sve te uspjehe Filip je ostvario na Atomicovim skijama, a nadamo se da će s Nordicom biti barem podjednako uspješan.