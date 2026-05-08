ZANIMLJIVO

Bivši hrvatski as u novoj ulozi: Preuzeo reprezentaciju male države

Bivši hrvatski as u novoj ulozi: Preuzeo reprezentaciju male države
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

8.5.2026.
20:51
Vehmir Džakmić
Goran Stanzl/PIXSELL
Bivši hrvatski skijaš Natko Zrnčić Dim (40) postao je trener reprezentacije Andore u kojoj bi trebao pomoći najboljem tamošnjem skijašu, 29-godišnjem Joanu Verduu u Svjetskom kupu, izvijestio je u petak skijaški savez te zemlje.

Andora, država s 84.000 stanovnika u planinama Pirineja, omeđena Španjolskom i Francuskom, okuplja ekipu za iduću zimu.

Zrnčić Dim će zamijeniti trenera Juana Lagoa, koji je trenirao Verdua posljednjih sezona. Trebao bi ostati u Andori barem do idućih Zimskih olimpijskih igara, izvijestio je savez.

Roger Vidosa, direktor odjela za alpsko skijanje, rekao je da je vrlo zadovoljan priključivanjem bivšeg hrvatskog reprezentativca timu.

"Natko je dobro pojačanje jer je osoba s puno iskustva u Svjetskom kupu, poznaje staze i skijao ih je“, izjavio je.

Zrnčić Dim nije dosad bio glavni trener u Svjetskom kupu, ali je radio u tom natjecanju sa slovenskim skijašima. Bio je glavni trener u Europskom kupu prije dvije godine hrvatskom skijašu Tvrtku Ljutiću.

"Veliko mi je zadovoljstvo što ću sada biti dio Verduove ekipe i njegove karijere. Sjajan je skijaš, vjerujem u njega i u njegovo skijanje“, izjavio je Zrnčić Dim.

"Moj je cilj pripremiti ga tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci kako bi pokazao svoj puni potencijal tijekom zimske sezone i postigao vrhunske rezultate“, dodao je.

Joan Verdu cijeni dolazak Hrvata u svoj tim.

"Vrlo pozitivno vrednujem njegov dolazak, ali prije svega činjenicu da je bivši natjecatelj, vrlo dobar u Svjetskom kupu, s pobjedničkim postoljima, s iskustvom u svim disciplinama. Prema razgovorima koje smo vodili posljednjih tjedana, vrlo je motiviran, jako vjeruje u projekt i u tim, pa ćemo krenuti s njim punom snagom“, poručio je.

Zrnčić Dim se natjecao u raznim disciplinama, ali najbolje rezultate postigao je u kombinaciji, disciplini u kojoj je osvojio treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Val d'Isèreu 2009.

Pet puta se penjao na pobjedničko postolje u Svjetskom kupu. Predstavljao je Hrvatsku četiri puta na olimpijskim igrama (Torino 2006., Vancouver 2010., Soči 2014. i Pjeongčang 2018.). Njegov najbolji olimpijski rezultat je 10. mjesto u kombinaciji u Sočiju.

Nosio je hrvatsku zastavu na otvaranju Olimpijskih igara u Južnoj Koreji 2018., a natjecateljsku karijeru je završio 2019. LA u dobi od 33 godine.

