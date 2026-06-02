SLAVI ROĐENDAN /

Sjećate li se najzgodnijeg bjegunca? Žene su ludjele za njegovim očima, a onda je sve iznenadio

Foto: Miramax Films/Entertainment Pictures/Profimedia
Wentworth Miller rođen je 2. lipnja 1972. u Chipping Nortonu u engleskom Oxfordshireu, no odrastao je u Brooklynu nakon što se njegova obitelj preselila u New York dok je imao godinu dana. Potječe iz obrazovane i multikulturalne obitelji.
Wentworth Miller slavi 54. rođendan, glumac koji je sredinom 2000-ih osvojio svijet ulogom Michaela Scofielda u hit seriji "Zakon braće". Zahvaljujući prodornim plavim očima, šarmu i ulozi genijalnog bjegunca, postao je jedan od najvećih televizijskih seks simbola svog vremena, a milijuni obožavateljica diljem svijeta uzdisali su za njim. Iza blještavila Hollywooda ipak se skrivala drugačija priča. Godinama se nosio s pritiskom slave i nagađanjima o privatnom životu, a 2013. godine javno je priznao da je homoseksualac.

Kasnije je otvoreno progovorio i o teškoj depresiji, suicidalnim mislima te borbi s mentalnim zdravljem koja ga je pratila još od mladosti. Danas svoju platformu koristi za podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i LGBTQ+ pravima. Godine 2021. otkrio je i da mu je dijagnosticiran autizam, što mu je pomoglo da bolje razumije vlastiti život i iskustva.

Joe Martinez/PictureLux/Profimedia
