Nekoć je smatran najzgodnijim glumcem na kugli zemaljskoj, a danas se rijetko pojavljuje u javnosti - on je Wentworth Miller, najpoznatiji zatvorenik na svijetu.

Slavni glumac, čije plave oči su bacale žene u trans, rođen je 2. lipnja 1972. i danas slavi 52. rođendan. Uloga Michaela Scofielda u hit seriji "Zakon braće" plasirala ga je među zvijezde, no mnoge su se njegove obožavateljice razočarale kada je objavio da je homoseksualac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godine 2013. Wentworth je pozvan na filmski festival St. Petersburg International Film Festival, no odbio je doći, a razloge je otkrio u otvorenom pismu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hvala na vašoj ljubaznoj pozivnici. Kao netko tko je svojedobno uživao u posjetu Rusiji i tko ima dijelom rusko podrijetlo, bio bih sretan da mogu prihvatiti vaš poziv. Ipak, kao homoseksualac moram ga odbiti. Situacija je neprihvatljiva i ne mogu sudjelovati u slavlju koje organizira država u kojoj se ljudima poput mene sistematski uskraćuju prava da slobodno žive i ljube", napisao je Miller. Iako su mnoge žene tada bile pomalo razočarane, mnogi su mu čestitali na tako hrabroj i odvažnoj poruci.

Pokušao se ubiti

Miller je nedugo nakon priznanja da je homoseksualac otkrio i da je pokušao počiniti samoubojstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prvi put sam se pokušao ubiti kad sam imao 15 godina, čekao sam da moja obitelj ode na vikend, a kad sam ostao sam, popio sam bočicu tableta. Ne sjećam se što se dogodilo sljedećih dana, no sjećam se da je došao ponedjeljak i da sam bio u autobusu i pretvarao se da je sve u redu", otkrio je tada te dodao: "Dao sam tisuće intervjua i imao sam mnogo puta priliku priznati da sam gej, no nisam to napravio. To sam priznao obitelji i prijateljima, te ljudima kojima sam vjerovao, ali ne i javnosti. Odlučio sam lagati jer sam se bojao kako će to utjecati na moju karijeru'', istaknuo je glumac u iskrenom govoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vitasović najavio spektakl u Beogradu i otkrio tko je njegov favorit u glavnoj borbi večeri