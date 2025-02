Svi zahvati koje je napravila Danijela Dvornik, a otkrila nam je i planira li nove

Danijela Dvornik (58), poznata hrvatska blogerica i udovica legendarnog glazbenika Dine Dvornika, tijekom godina podvrgnula se nekoliko estetskih zahvata kako bi poboljšala svoj izgled i samopouzdanje. Kontaktirali smo je kako bi doznali ima li u planu nove zahvate kojima bi osvježila izgled ili nešto značajnije promijenila. Otkrila nam je da zasad ne planira nove estetske operacije: "Ako se desi, desi se i to je to. Ništa ja u životu ne planiram." Rekla nam je. Podsjetimo, u ožujku 2024. godine, odlučila ukloniti dioptriju laserskim zahvatom, čime je nakon dugogodišnjeg nošenja naočala poboljšala svoj vid.

Prije toga, Danijela je prošla kroz nekoliko drugih estetskih intervencija. Nakon značajnog gubitka kilograma, odlučila je ukloniti podbradak liposukcijom, a također je korigirala područje iznad gornje usne uklanjanjem viška kože kako bi smanjila bore. Osim ovih zahvata, Danijela je otvoreno govorila o korištenju botoksa i filera kao metoda za održavanje svježeg izgleda, ističući važnost umjerenosti i prirodnog izgleda.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Ja na sebi nisam imala neke vidljive korekcije, radila sam liposukciju i apsolutno bih to ponovo učinila da se ukaže prilika. Sada nemam potreba za tim jer vježbam i utegla sam tijelo. Napravila sam i liposukciju podbratka, jer je on genetska predispozicija zbog moje male brade i uvijek mi je smetao. Da nisam javno to objavila, nitko ne bi ni primijetio da sam išta napravila na sebi, a napravila sam to zato što mi idu na živce tabu teme. Nekoga veseli sebe malo popraviti, a danas kad se to može, zašto ne? Nikad ne bih pumpala usne niti stavljala silikone u sebe. Ne sviđa mi se to, izgleda neprirodno ako se s tim pretjera. Druga stvar je što ipak treba misliti na svoje zdravlje dugoročno. Također, podržavam botox i filere kao nekakvu opoziciju čudotvornim kremama za zatezanje. I s tim treba biti umjeren, ali definitivno nema boljeg i bržeg rezultata od toga ako želite malo osvježiti lice", rekla je 2017. godine za Esteticu. Pored toga, u kolovozu 2024., Danijela je fotografijom na Instagramu pokazala da se podvrgnula korekciji zubi, a obožavatelji su njezin novi osmijeh obasuli komplimentima.

Podsjetimo, Danijela Dvornik je majka influencerice Elle Dvornik (34) koja je također bila otvorena o svojim estetskim zahvatima. Ella je priznala da je operirala nos iz estetskih razloga, povećala grudi nakon rođenja djece te koristila filere i botoks za korekciju usana i lica.

