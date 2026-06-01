Zadivljujući prizori plavog mjeseca oduzimali dah diljem svijeta, obasjao i dubrovačke zidine

Astronomi i promatrači diljem svijeta doživjeli su iznimnu noć kada je nebo obasjao takozvani plavi mjesec, drugi puni mjesec unutar jednog kalendarskog mjeseca. Ovaj rijedak nebeski događaj ponudio je zadivljujući spektakl na nekoliko kontinenata, gdje su fotografi zabilježili noćno nebo iznad poznatih arhitektonskih remek-djela.

U Sjedinjenim Državama ljudi su promatrali njegov dramatičan uspon i zalazak neposredno iza Kipa slobode u New Yorku. U istočnokineskom gradu Yangzhouu, sjaj je osvijetlio povijesni paviljon Wenchang i Veliki kanalski toranj.

Ovaj jedinstveni nebeski spektakl povezao je ljubitelje prirode diljem planeta i donio niz impresivnih fotografija.