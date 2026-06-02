Još malo i gotovo je s jeftinom online kupovinom: Ovu vrstu carine teško ćete izbjeći

Mnogi u posljednje vrijeme imaju naviku - možda baš i u radno vrijeme - otići na neke ultrajeftine kineske platforme, pa smanjiti stres kupnjom nekog šarenog artikla. Možda jedan sprej za maslinovo ulje za dva i pol eura, ili masažer za stopala za tri i pol, ili solarni punjač za niti pet, ili brijač dlaka iz nosa za isto toliko. I sve to bez carine, ali samo još do kraja mjeseca.

"Od 1. srpnja uvodi se naplata fiksne carine za sve pošiljke koje su kupljene putem prodaje na daljinu, ali na način da je ta kupovina obavljena izvan carinskog područja Europske unije", kaže Melita Buljan, savjetnica u Sektoru za carinski sustav Carinske uprave.

Na baš takve pakete otpada većina onih koji se naručuju preko interneta, što je praksa koja već godinama nezaustavljivo raste, potvrđuju i u Hrvatskoj pošti.

"Iz godine u godinu obaramo nove rekorde. Tako smo prošle godine uručili gotovo 20 milijuna paketa diljem Hrvatske, što je za nekoliko milijuna veći broj u odnosu na rekordnu 2024. Tako da trend i dalje raste i postojan je", kaže glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.

Tri eura fiksno i tri eura za svaku vrstu kupljenog proizvoda

A postojano je bilo i da se na sve pošiljke vrijednosti do 150 eura dosad nisu naplaćivale carine. Sada se prema europskom dogovoru situacija mijenja - na svaki paket plaćat će se fiksnih 3 eura, uz dodatna tri eura za svaku vrstu kupljenog proizvoda. Što znači, ako u paketu imate recimo pet majica, dvije su pamučne, tri od poliestera - to znači ne 3 dodatna eura na paket nego 6.

"Mi ne očekujemo da će se razbijati, recimo pet majica na pet stavaka, ali primatelji moraju biti svjesni, ako se to dogodi, naša je obaveza naplaćivati fiksnu carinu za svaku stavku deklaracije. Ako imate majicu i maskicu za mobitel, jasno je da su to dvije stavke i to će uvijek biti naplaćeno kao dvije stavke u deklaraciji", ističe Melita Buljan.

A ljudi najčešće i kupuju upravo najrazličitije stvari, od masažera, preko punjača do brijača, kako bi došli do iznosa potrebnog za besplatnu dostavu, pa onda još i u roku od samo par dana. A tek kad krenu iskakati prozori koji vam nude poklone - za nula eura. Ništa od toga, realno, nije vam nužno.

Marketinški stručnjak Petar Tanta smislio je i frazu. "Ja bih se usudio reći da je to konzumerizam na steroidima, i zapravo nije dobro kad ga ima previše jer nas tjera da kupujemo stvari koje nam uopće niti ne trebaju", kaže Tanta.

Sve te nevjerojatne ponude, besplatne dostave, ekstra nagradne igre dio su pomno razrađene strategije. "Vi kad kupite određeni proizvod, vi se ne osjećate kao da ste potrošili novac, već naprotiv, vi imate osjećaj da ste dobili nešto dodatno jer ste ubrzali tu kupnju, ili ste jednostavno kupili više stvari od onoga planiranog", tumači Tanta.

Mladi znaju za nova pravila

Preko interneta logično najčešće kupuju mladi, svi s kojima smo razgovarali znaju za nova pravila. "Vjerojatno je to dobro, neka regulacija nečega takvog je ok. Da ostane više novaca u Europi", kaže Magdalena Škreblin.

"Moj otac puno kupuje od tamo, ali mislim da će ga ovo, ajmo tako reći, spriječiti u daljnjoj kupnji. To su svakako stvari koje mu ne trebaju", siguran je Viktor Jan Kretić.

"Vjerujem da dosta hrvatskih brendova ima problema zbog tih stranih tvrtki poput Sheina, ali opet, veće su cijene u Hrvatskoj pa zato svi naručuju preko interneta. Vidjet ću zapravo što će mi se više isplatiti, iskreno", kaže Sara Konjek.

Tako će vjerojatno postupiti većina. A treba još znati da kineske platforme već imaju takozvana carinska skladišta na prostoru Europske unije, odakle pošiljke dostavljaju u samo dva ili tri dana. "Nemoguće je, ako te pošiljke dolaze iz Kine, da u tako kratkom vremenu dolaze na područje Hrvatske. I znači, ako će se te pošiljke cariniti, one će biti carinjene bez primjene te fiksne carine", kaže Melita Buljan.

Ipak, od idućeg mjeseca budite spremni imati sitno za dostavljača paketa. Jer fiksnu carinu plaćat ćete u trenutku kada vam paket stigne u ruke.