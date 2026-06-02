Trumpov zet gradi luksuzni resort na zaštićenom otoku u Jadranu, mještani se bune

Albanski tužitelji za borbu protiv korupcije istražuju projekt luksuznog odmarališta povezan sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, dok građani i ekološke organizacije prosvjeduju. Projekt uključuje nenaseljeni jadranski otok Sazan i nekoliko stotina hektara zaštićenog krajolika Vjosa-Narta, obalnog močvarnog područja koji su dom flamingosa, tuljana. Tamo se i gnijezde morske kornjače, piše Politico.

A luxury resort project backed by Jared Kushner and Ivanka Trump has sparked controversy on Albania's southern coast after construction began near the protected Narta Lagoon.



SPAK, albanski ured za borbu protiv korupcije, potvrdio je u ponedjeljak da je otvorio istragu o kontroverznim promjenama u zaštićenom statusu područja i vlasništvu nad zemljištem 2024. godine, što je otvorilo vrata razvoju turizma.

Kushner, koji vodi privatnu investicijsku tvrtku Affinity Partners, ima zaseban portfelj nekretnina procijenjen na milijarde dolara. Također služi kao Trumpov posebni izaslanik za mir i uključen je u diplomatske pregovore o Gazi, Iranu i ratu u Ukrajini. Kritičari su postavili pitanja o preklapanju između njegovog poslovnog carstva i političkih uloga.

Edi Rama potvrdio da su pregovori u tijeku

U kolovozu 2024. Kushner je otkrio planove da Affinity Partners to mjesto pretvori u luksuzni resort, a početkom 2026. posjetio je to područje sa suprugom Ivankom. U nedavnom intervjuu za Politico, albanski premijer Edi Rama potvrdio je da su u tijeku razgovori između vlade i Kushnera o sporazumu, koji bi trebao uključivati ​​10.000 hotelskih soba.

U razgovoru s albanskim zastupnicima u ponedjeljak, Rama je porekao da projekt zadire u zaštićeni rezervat divljih životinja i rekao da konačni prijedlog još nije podnesen i da studija utjecaja na okoliš nije dovršena.

Thousands of Albanians staged peaceful demonstrations against a proposed $1.4 billion luxury resort project linked to Jared Kushner and Ivanka Trump on the country's southern coast.



SPAK je osnovan uz podršku EU i SAD-a kao dio opsežne reforme pravosuđa u zemlji 2019. godine. Djeluje neovisno od nacionalnog pravosuđa te je istražio, procesuirao i osudio niz visokih dužnosnika s obje strane političkog spektra. Trenutno je to institucija kojoj se najviše vjeruje u zemlji, prema nekoliko neovisnih anketa.

Nasilni prosvjedi

Prosvjedi koje su predvodile građanske i ekološke nevladine organizacije započeli su krajem svibnja, kada su investitori na predloženoj lokaciji u Zvernecu, na jugu Albanije, podigli velike ograde s bodljikavom žicom na vrhu, sprječavajući lokalno stanovništvo i turiste da pristupe plaži.

U nedjelju navečer, prosvjednici, uključujući građane i razne ekološke organizacije, okupili su se ispred vladinih ureda i zahtijevali prekid projekta, zaštitu područja od gradnje, pa čak i ostavku premijera. Prosvjed se nastavio i u ponedjeljak navečer, a najavljen je i 6. lipnja u blizini lokacije gradnje. Nakon prosvjeda u subotu pojavila se snimka privatnih zaštitara koji napadaju, a zatim vuku prosvjednika niz liticu, prijeteći drugim prosvjednicima koji su pokušali ukloniti ograde i zaustaviti gradnju.

Albanske vlasti oduzele su licence dvjema privatnim zaštitarskim tvrtkama nakon incidenta, a jedan je zaštitar uhićen i pritvoren. Oko 15 prosvjednika također je optuženo, dok je lokalni šef policije lišen dužnosti.

"Želim Albaniju učiniti zemljom koja je destinacija kojoj će regija zavidjeti, a ovaj projekt dio je tog napora“, rekao je Rama u ponedjeljak. Albanija je usmjerila svoj cilj na pridruživanje EU do 2030. i otvorila je sva pregovaračka poglavlja procesa pristupanja EU. Šefovi 27 država bloka sastat će se u petak u Crnoj Gori kako bi s čelnicima Zapadnog Balkana, uključujući Ramu, razgovarali o proširenju EU. Kushnerova investicijska tvrtka odustala je od velikog projekta u Srbiji 2025. godine nakon kontroverzi oko projekta i istraga lokalnih antikorupcijskih vlasti.