Uvodi se carina na male pakete iz Kine: Evo koliko ćete plaćati za narudžbe ispod 150 eura

Europski ministri financija postigli su u petak privremeni dogovor o uvođenju fiksne carine od tri eura na male pakete koji će se primjenjivati od 1. srpnja 2026. i najviše će pogoditi kineske online trgovce.

Riječ je o paketima vrijednima manje od 150 eura koji čine 93 posto e-trgovine u EU-u.

Prema podacima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, u Europu svaki dan uđe 12 milijuna malih paketa s odjećom, kozmetikom i igračkama naručenih iz Kine preko online trgovina Shein i Temu.

Nepoštivanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda

Dužnosnici kažu da prag od 150 eura dovodi u nepovoljan položaj europske trgovce i predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost.

Kineskim online trgovinama zamjera se nepoštivanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda kakvi postoje u EU.

Shein i Temu prodaju putem svoje aplikacije robu proizvođača čiji su troškovi niži, među ostalim i zbog toga što ne moraju provoditi testiranja kakva provode proizvođači u EU-u, niti reciklirati vraćenu robu što je slučaj u Europi.

Ostaje na snazi do daljnjeg

Te online trgovine sve su popularnije i u Hrvatskoj gdje su stanovnici suočeni s poskupljenjima hrane, energenata, stanarina i odjeće.

Privremeni dogovor o uvođenju carine od tri eura ostaje na snazi dok se ne ukine propis kojim se od carina oslobađaju takvi paketi.

Ministri financija dogovorili su u studenom ukidanje pravila kojim se dopušta ulazak robe vrijedne manje od 150 eura u EU bez plaćanja carine.

Centar carinskih podataka EU

Ta odluka počet će se primjenjivati nakon što se uspostavi centar carinskih podataka EU-a, središnja platforma za interakciju s carinom i jačanje kontrola, što se očekuje 2028. godine.

O uspostavi toga centra trenutačno se vode pregovori između Vijeća EU-a i Europskog parlamenta kao dio šire temeljne reforme carinskog okvira Unije.

Kada bude potpuno operativan taj će centar omogućiti da se carine primjenjuju na sve pakete koji ulaze u EU.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad izvoza u Hrvatskoj zbog Trumpovih carina, najteže pogođena farmaceutska industrija