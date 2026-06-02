Najveće iznenađenje SHNL-a i Hajduk? Evo kakvo je stanje

Već se mjesecima, još od prve slike s kolumbijske plaže, priča o tome kako će kapetan Vukovara Robin Gonzalez "za stvarno" odjenuti dres Hajduka.

No, od toga, kako javlja Dalmatinski portal, neće biti ništa. Taj izvor navodi kako 'Bili' nisu krenuli po omalenog Kolumbijca koji je oduševio mnoge ove sezone. A kako i ne bi? Gonzalez je u svojoj prvoj, i zasad jedinoj, sezoni među elitom upisao sedam pogodaka i pet asistencija.

Da li su u Hajduku procijenili da ima boljih igrača na tržištu ili je Robin, kojeg Vukovar procjenjuje na milijun eura, jednostavno preskup, nije navedeno.