Istok Hrvatske kronično nema liječnika: Stižu tri mobilne ambulante, hoće li biti dovoljne?

Tri mobilne ambulante pružat će zdravstvenu skrb žiteljima Vukovarsko-srijemske županije u čijim naseljima nema liječničke ordinacije. Liječnici i medicinske sestre u mobilnim ambulantama provodit će osnovnu dijagnostiku, izdavati recepte i uputnice te pomagati kroničnim bolesnicima.

Gospodin Antun iz Antina kod Vinkovaca, nasmijan je i dobre volje unatoč zdravstvenim problemima. „Dva bypassa, tri stenta, dva kišobrana i dva balona.“ kaže Antun Božić.

Gospođa Kata brine se o bolesnim članovima obitelji, a u Antinu nema liječnika. „Ili mora u Markušicu ili mora u Tordince, a njezin obiteljski doktor je u Vinkovcima, onda možete si misliti kako je to.“ kaže Kata Matić.

A do liječnika treba često. „I za šećer tko ima i krv na primjer vaditi, mokraću, lijekove podići.“ kaže Evica Andričević. Antun kaže da je sretan onaj tko do liječnika može doći sam ili uz pomoć obitelji. „Problem predstavlja ljudima i bakama koje ne mogu i koje nemaju nikoga, ima takvih koliko hoćeš.“ kaže Antun Božić.

Stiže mobilna ambulanta

Ambulante u Antinu nema već desetak godina, no uskoro bi se ovamo trebala dovesti i to doslovno, jer će biti mobilna i na kotačima.

„Da ih pregledamo, da pokušamo zajedno riješiti njihov problem, tako da ovaj vid će zaista doprinijeti ja bih rekao onim najpotrebnijim građanima koji nažalost nisu u mogućnosti doći tako lako i brzo do svojih liječnika.“ kaže Miomir Andrić, liječnik obiteljske medicine.

U mobilnoj ambulanti sve je potrebno za pregled, osnovnu dijagnostiku i medicinsku pomoć. „Kisik kod terapije kisikom, EKG, tlakomjer, stetoskop, pulsni oksimetar, sanitarni čvor, gdje znači svaki pacijent kao i zdravstveni djelatnik može obaviti kompletnu dezinfekciju.“ kaže medicinska sestra Ahnetka Stjepanović.

Vukovarsko-srijemskom županijom vozit će tri mobilne ambulante, pa bi bolja zdravstvena skrb trebala biti dostupna svima.

„Sve one usluge koje pacijenti dobivaju u ordinacijama u objektima moći će dobiti i ovdje u mobilnoj ambulanti, već smo započeli postupak što se tiče procedura da bismo dobili sve potrebne suglasnosti i rješenja za rad.“ kaže Zrinka Čobanković, ravnateljica Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije.

„Imamo starije stanovništvo kojem će sigurno dobro doći da ove nove tri mobilne ambulante mogu doći u njihova mjesta.“ kaže Ivan Bosančić, župan vukovarsko-srijemski.

Mobilne ambulante potrebno je ekipirati, a potom bi od jeseni trebale na teren. U Antinu ih nestrpljivo čekaju.