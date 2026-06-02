Sve je izgledalo idealno, a onda je stigao hladan tuš za BiH pred Svjetsko prvenstvo

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u završnoj je fazi priprema za Svjetsko prvenstvo, a atmosfera u kampu “Zmajeva” doseže vrhunac.

Prva provjera u lipnju protiv Sjeverne Makedonije završila je bez pogodaka, ali utakmicu je obilježio i jedan peh.

Naime, vratar Osman Hadžikić ozlijedio se tijekom zagrijavanja na poluvremenu, zbog čega će propustiti Svjetsko prvenstvo. Prema navodima, ostatak reprezentacije već je otputovao prema SAD-u, dok je Hadžikić krenuo natrag u Zagreb.

Hadžikić, koji je u mlađim uzrastima branio za Austriju, a kasnije odabrao BiH na seniorskoj razini, dobio je poziv za veliko natjecanje nakon dobrih nastupa u SHNL-u, no ozljeda ga je zaustavila uoči najveće scene.