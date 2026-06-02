Paola Valić Bekić nakon životnih promjena otišla u Vatikan: 'Ljudi te mogu ostaviti preko noći'

Glazbenica i bivša voditeljica Paola Valić Bekić, koja posljednjih godina gradi novi život u norveškom Oslu, podijelila je s pratiteljima na Instagramu iznimno osobnu i emotivnu objavu tijekom svog putovanja u Rim i Vatikan.

Niz fotografija iz Vječnog grada poslužio je kao kulisa za duboko promišljanje o gubitku, vjeri i ljudskim odnosima, a s pratiteljima je podijelila i nove životne zaključke.

U opisu galerije koja prikazuje ikonične prizore poput Koloseuma, Trga sv. Petra i šarmantnih rimskih ulica, Paola se ne bavi turističkim preporukama, već otvara dušu o bolnim životnim lekcijama. "Surova istina života? Izgubit ćeš sve. Svi će otići: prije ili kasnije", započela je svoju ispovijest, dotičući se razočaranja u prijatelje, ljubavi i ljude za koje je vjerovala da će uvijek biti uz nju. "Izigrat će te baš oni za koje bi dao ruku u vatru da nikad neće. Gledat ćeš svojim očima dvostruka lica i dvostruke priče", nastavila je opisujući spoznaju da se obećanja lako krše i da se ljudi mijenjaju preko noći.

Cijeli tekst odiše tonom melankolije i razočaranja u ljudsku prirodu, no Paola nudi i utjehu okrećući se duhovnosti kao jedinom čvrstom uporištu.

"Ali jednu stvar nikad nećeš izgubiti - Boga. Njega nemoj nikad izdati. Jer dok su svi odlazili, On je ostajao", piše govoreći o neprolaznoj božanskoj ljubavi i planu koji nadilazi ljudske riječi i djela kulminira u snažnom zaključku: "Jer ljudi te mogu ostaviti preko noći… ali Bog - neće - nikada".

Da je posve promijenila životni stil, Paola Valić Bekić otkrila je i u intervjuu za Net.hr priznavši kako kroz glazbu danas osjeća kako otpušta puno boli i rana koje je skupila kroz život.

"Ranije sam bila mala naivna djevojčica koja je vjerovala svima, danas sam svjesna i hrabra žena koja ima iskustvo, mudrost, ali i dalje taj dječji duh i ludost koji me tjeraju naprijed, ma koliko god me život lomi. A lomi me, vjerujte mi, svaki dan", ispričala je u intervjuu.