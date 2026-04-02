Nakon 19 godina vratila se glazbi: Paola Valić Bekić otkrila detalje iz života u Norveškoj

Nekadašnja televizijska voditeljica i glazbenica Paola Valić Bekić (44) nakon gotovo dva desetljeća vraća se na glazbenu scenu, a iza nje je i velika životna promjena – preseljenje u Norvešku, gdje danas živi sa sinom i gradi novi početak.

Valić Bekić ponovno se okreće glazbi i to autorskom pjesmom "Trauma", koju je objavila pod umjetničkim imenom Paola V. Riječ je o vrlo osobnom projektu koji, kako kaže za Gloriju, ima i terapijsku dimenziju.

“Glazba liječi, a ja sam pokušala ‘Traumom’ izliječiti samu sebe i, dao Bog, još nekog tko se u njoj prepozna”, istaknula je. Priznaje da je imala tremu jer pjesma nije tipična i odskače od onoga što se inače može čuti u eteru.

Odlazak u Norvešku

Nakon razornog zagrebačkog potresa odlučila je preseliti u Oslo, gdje posljednjih šest godina živi s obitelji. Taj potez opisuje kao iznimno težak, ali i nužan.

“Bilo je stravično teško otići. Nisam planirala, dogodilo se”, priznaje, dodajući kako joj Norveška ranije nije bila ni na listi želja.

U novoj zemlji krenula je ispočetka – bez znanja jezika i bez poznanstava. Ipak, ističe da je ponosna na hrabrost koju je pokazala i vjeruje da se trud i strpljenje na kraju uvijek isplate.

Glazbena suradnja i novi projekti

U Norveškoj je upoznala mladog glazbenika Tonija Grbešića, s kojim danas intenzivno surađuje. Njihove kreativne energije, kako kaže, savršeno se nadopunjuju, a zajedno rade i na novom albumu.

Naglašava kako joj je važno raditi s ljudima koji razumiju njezinu emociju i poruku koju želi prenijeti kroz glazbu, dok tekstove za pjesme potpisuje sama.

Uz glazbu, Paola vodi i vrlo dinamičan poslovni život. Radi kao menadžerica odjela u tvrtki brze mode, a paralelno vodi i vlastiti projekt Velvet Voice, kroz koji organizira razna glazbena događanja.

Priznaje da joj dani često traju i do 16 sati, no unatoč tome nastoji pronaći vrijeme za sina Benjamina (13), kojemu se posebno posvećuje u osjetljivom razdoblju odrastanja.

Slobodno vrijeme provodi u prirodi, a ističe i koliko joj znači norveški krajolik koji opisuje kao iznimno lijep i smirujući.

Novi ljudi i drugačiji mentalitet

Norvežane opisuje kao mirne i povučene, što joj je u početku bilo teško prihvatiti. Ipak, s vremenom je shvatila da ne želi mijenjati sebe kako bi se uklopila. 'Pristojni su, ne zabadaju nos u tuđa posla, smireniji od nas temperamentnih Hrvata. To mi je bilo teško prihvatiti, pa sam se pokušala promijeniti da se lakše uklopim u društvo. Ali sam brzo odustala jer sam shvatila da ne želim izgubiti sebe. A kroz kvizove znanja koje radim sam shvatila da im fali malo te ‘vatrenosti‘ i da je to što sam drugačija moja prednost' rekla je za Gloriju.

Danas ima krug prijatelja iz različitih dijelova svijeta, a iskustvo života u inozemstvu vidi kao veliku životnu školu koja ju je dodatno izgradila.

Djetinjstvo, izazovi i osobni rast

Odrasla je uz majku Jasnu Burić, poznatu novinarku, i oca Eduarda Valića, diplomiranog pravnika, a djetinjstvo pamti kao lijepo, ali i izazovno.

Prisjeća se kako joj je preseljenje iz Rijeke u Zagreb bilo teško, no s vremenom je zavoljela i taj grad. Tijekom života prošla je kroz brojne izazove koji su je, kako kaže, oblikovali u osobu kakva je danas.

Danas, s odmakom, kaže da ništa ne bi mijenjala. Vjeruje da su i najteži trenuci bili potrebni kako bi izgradila snagu i naučila cijeniti male stvari.

“Najviše cijenim mir, zahvalnost i male stvari, jer u njima zapravo leži sve ono veliko”, zaključuje.

